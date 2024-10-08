屯門67歲翁行山失蹤墮2米深坑 今尋回意識薄弱終不治

67歲老翁邱國義前日（6日）行失山失蹤，今早一度傳來好消息，可惜最終不治。

消防指其意識薄弱

警方、消防處、民安隊及民間搜索隊連日登山搜索，今日（8日）清晨約5時38分，救援人員於屯門四疊潭及五渡水一帶尋獲邱國義。其女兒向傳媒表示，今日早上6時接獲消防通知，指在一個2米深坑尋獲父親，已經將他救回地面，惟他「意識好弱，叫我哋要有心理準備」她稍後將與母親一同趕往現場了解。

遺體由直升機運走

至早上8時，消防員及救護員等在良田坳集合，然後徒步上山，同時亦召政府飛行服務隊直升機前來協助。可惜，邱國義最終不治，由直升機將遺體運走。