屯門67歲翁行山失蹤墮5米深坑 今尋回意識薄弱終不治

67歲老翁邱國義前日（6日）行失山失蹤，今早一度傳來好消息，可惜最終不治。
消防指其意識薄弱
警方、消防處、民安隊及民間搜索隊連日登山搜索，今日（8日）清晨約5時38分，救援人員於屯門四疊潭及五渡水一帶尋獲邱國義。其女兒向傳媒表示，今日早上6時接獲消防通知，指在一個5米深坑尋獲父親，已經將他救回地面，惟他「意識好弱，叫我哋要有心理準備」她稍後將與母親一同趕往現場了解。
遺體由直升機運走
至早上8時，消防員及救護員等在良田坳集合，然後徒步上山，同時亦召政府飛行服務隊直升機前來協助。可惜，邱國義最終不治，由直升機將遺體運走。
事發於周日（6日），67歲老翁邱國義離開屯門住所後，前往菠蘿山一帶行山，其後遲遲未回，手機又未能接通，家人擔心不已，至晚上10時許報警求助。邱國義妻子表示，丈夫平時傍晚時分回家，已經在網上發帖尋人。警方、消防員及民安隊接報後登山搜尋，範圍包括菠蘿山、龍鼓灘、青大石澗、花香爐頂及稔灣。
手機訊號在青大石澗
邱國義女兒曾向傳媒表示，父親是銷售員，推銷油壓器，已處於半退休狀態，每星期返工兩三天，閒時在住所附近行山，一般下午4至5時就會回家，但昨日一直不見其蹤影。他們利用「Find My iPhone（尋找我的iPhone）」手機應用程式發現，父親手機訊號在青大石澗附近，而據了解，父親未去過該處。