屯馬綫MMA｜黑衫男遭灰衫男過肩摔同被捕 停戰不忘提醒戴口罩引熱議

網上昨晚流傳一段長約1分鐘的影片，兩名分別身穿黑衫及灰衫的男子，在港鐵屯馬綫一列列車的車廂中大打出手，期間灰衫男使出一招過肩摔，將黑衫男重摔在地，成為網民討論焦點。至於兩人停手後，黑衫男因提醒灰衫男戴回口罩，亦令不少網民笑言港人防疫意識高。警方事後向傳媒證實，兩名涉事男子分別涉及「普通襲擊」及「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。

停戰後提醒對方戴口罩引熱議

影片開首已見兩名男子，在車廂中扭作一團，附近的乘客紛紛走避。期間， 一名相信是灰衫男女友的女子，曾經出手調停希望隔開雙方但不成功。兩男亦由車廂一邊的長櫈，打到另一邊的車門，灰衫男更施展格鬥技過肩摔，將黑衫男子重重摔在地上，兩男繼續拉扯一段時間才停手。隨後，黑衫男突大叫提醒對方：「口罩呀，X街！」，有乘客亦向灰衫男遞上一個新口罩。打鬥期間，有乘客按動車廂的緊急掣通知車長，直至片段完結，仍未知雙方打鬥原因。

屯馬綫車廂兩男打鬥過程