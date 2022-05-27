屯馬綫MMA｜黑衫男遭灰衫男過肩摔同被捕 停戰不忘提醒戴口罩引熱議

網上昨晚流傳一段長約1分鐘的影片，兩名分別身穿黑衫及灰衫的男子，在港鐵屯馬綫一列列車的車廂中大打出手，期間灰衫男使出一招過肩摔，將黑衫男重摔在地，成為網民討論焦點。至於兩人停手後，黑衫男因提醒灰衫男戴回口罩，亦令不少網民笑言港人防疫意識高。警方事後向傳媒證實，兩名涉事男子分別涉及「普通襲擊」及「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。
停戰後提醒對方戴口罩引熱議
影片開首已見兩名男子，在車廂中扭作一團，附近的乘客紛紛走避。期間， 一名相信是灰衫男女友的女子，曾經出手調停希望隔開雙方但不成功。兩男亦由車廂一邊的長櫈，打到另一邊的車門，灰衫男更施展格鬥技過肩摔，將黑衫男子重重摔在地上，兩男繼續拉扯一段時間才停手。隨後，黑衫男突大叫提醒對方：「口罩呀，X街！」，有乘客亦向灰衫男遞上一個新口罩。打鬥期間，有乘客按動車廂的緊急掣通知車長，直至片段完結，仍未知雙方打鬥原因。
屯馬綫車廂兩男打鬥過程
港鐵回覆傳媒查詢表示，事發在昨日下午約2時40分，屯馬綫一列駛往屯門方向的列車，由天水圍站開往兆康站期間，有乘客按動車廂內的緊急通話器求助。當列車抵達兆康站後，港鐵職員上車了解，有乘客表示要求警方協助。職員遂透過車務控制中心報警。警員其後到場調查，最後涉事人士各自離去。警方回覆傳媒查詢則指，22歲詹姓男子涉「普通襲擊」被捕，而32歲陳姓男子涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；兩人受傷送往屯門醫院治理。