山姆超市｜順豐推山姆超市送貨　50蚊半日直送香港住宅 (附教學詳情)

山姆超巿(Sam’s)因商品價錢實惠，備受港人追捧，更成為北上消費的「愛好打卡點」。繼早前山姆代購於尖沙咀設立門巿，亦有山姆集運、山姆旅行團等現象出現，順豐最新宣布加入山姆行列，推出「深港半日達服務」，方便港人在深圳山姆購物後，使用跨境快遞服務，以最快半日的時間即送達家中。
山姆超市｜用順豐最快半日送到
順豐指，「深港半日達服務」設兩種寄件模式，包括「深圳線下掃碼寄」，以及「線上購物香港收」。
山姆超市｜順豐「深圳線下掃碼寄」
客戶可在深圳山姆門店購物後，到附近的順豐營業站掃碼下單。步驟如下：
- 在山姆門店購物
- 到福田／龍華或順豐營業站點（深圳市福田區農林路69號印力中心1樓／深圳市龍華區龍華街道東吳工業園9棟1樓壹城中心）
- 掃描深港半日達寄件QR Code下單
- 檢查貨物是否符合寄遞要求
- 包裝及配送到香港地址
山姆超市｜順豐「線上購物香港收」
客戶可隨時透過山姆APP線上購物，其後由順豐將貨品直接配送到香港。步驟如下：
- 透過山姆超市app購物
- 收貨地址填寫福田順豐營業站點
- 用手機掃描深港半日達寄件QR Code下單
- 由順豐檢查貨物是否符合寄遞要求
- 包裝及配送到香港地址
山姆超市｜順豐收費一覽
只要在每日11時前順豐攬收成功，就可以即日內送到香港，如11時後收貨則要次日才送達。服務收費方面，首3公斤為50元人民幣、續重每0.5公斤為5元人民幣。
要注意，一般符合海關寄遞要求的商品均可寄遞（人氣零食、即食粉麵等均可），可是生鮮肉類、冷藏冷凍、含肉、蛋、奶類商品則不能寄遞。