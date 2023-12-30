山姆超市｜順豐推山姆超市送貨　50蚊半日直送香港住宅 (附教學詳情)

山姆超巿(Sam’s)因商品價錢實惠，備受港人追捧，更成為北上消費的「愛好打卡點」。繼早前山姆代購於尖沙咀設立門巿，亦有山姆集運、山姆旅行團等現象出現，順豐最新宣布加入山姆行列，推出「深港半日達服務」，方便港人在深圳山姆購物後，使用跨境快遞服務，以最快半日的時間即送達家中。

山姆超市｜用順豐最快半日送到 順豐指，「深港半日達服務」設兩種寄件模式，包括「深圳線下掃碼寄」，以及「線上購物香港收」。 山姆超市｜順豐「深圳線下掃碼寄」 客戶可在深圳山姆門店購物後，到附近的順豐營業站掃碼下單。步驟如下： 在山姆門店購物 到福田／龍華或順豐營業站點（深圳市福田區農林路69號印力中心1樓／深圳市龍華區龍華街道東吳工業園9棟1樓壹城中心） 掃描深港半日達寄件QR Code下單 檢查貨物是否符合寄遞要求 包裝及配送到香港地址