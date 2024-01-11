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2024-01-11 15:32:58

山姆超市︱fb群組湧現山姆中伏個案 港女買護墊內層「側埋一邊」

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有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」。其中有女士買到護墊「全部側埋一邊」，根本沒有防滲漏的功能。(FB山姆中伏分享Group)

有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」。其中有女士買到護墊「全部側埋一邊」，根本沒有防滲漏的功能。(FB山姆中伏分享Group)

深圳山姆超市是近來港人北上消費熱點之一，齊集食物、零食、急凍品、家品等貨品，價錢平香港一大截，吸引港人北上掃貨，有旅行社更開「山姆團」贈送會藉招徠，反應熱烈。不過，近日有網民就在社交平台facebook群組分享在山姆買到的「中伏產品」。其中有女士買到護墊「全部側埋一邊」，根本沒有防滲漏的功能。

近日有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」(FB山姆中伏分享Group) 有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」。其中有女士買到護墊「全部側埋一邊」，根本沒有防滲漏的功能。(FB山姆中伏分享Group) 近日有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」(FB山姆中伏分享Group) 近日有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」(FB山姆中伏分享Group) 近日有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」(FB山姆中伏分享Group) 近日有網民就在社交平台facebook群組，分享在山姆買到的「中伏產品」(FB山姆中伏分享Group)
Klook.com

該名女網民周二（9日）在「山姆中伏分享Group」中發帖，表示日前從山姆超市購入一款外國品牌護墊，然而從其上傳照片可見，護墊品質差劣，內層側向左邊，女士使用時或會有滲漏情況。事主狠批：「山姆的護墊真係好廢！全部都係側埋一邊！用過咁多個牌子都未試過咁差！」，引來不少人留言指「咁貼身嘅嘢都係用番香港、日本好啲」、「呢D貼身野都敢返大陸買」、「真心質量好差吓喎」、「呢隻堅唔好用，用半天已解體」、「影相畀客服，應該可以退錢」。

網民指「唔係所有野都平過香港」

另有港人購買氣炸鍋回港後，才發現機器無反應，最後嘗試自行換掉插頭再試不果，未能退貨；亦有女士買日本牌唇膏回港才發現「每支貴過SASA 10蚊」，有網民指「山姆真係唔係乜都平」、「唔知價既人上到去以為所有野都平過香港」；亦有人買了一盒大泡芙回港才發覺「閂唔到雪櫃門」，提醒「屋企雪櫃唔夠大嘅小心唔好買到咁大包裝嘅食物」；另有人指山姆毛毯甩毛嚴重，「搞到全身都係，好鬼煩」。
 

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