山東文物特展60套珍品 感受多元一體中華文明

文物可反映一個地方歷史及人民生活狀況。發展局文物保育專員辦事處與山東省文化和旅遊廳合辦的「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」，當中兩件文物「牙璋」，一件在香港出土，一件在山東發現，兩件文物大小不同，而外形相似。入場者透過展覽除可了解獨特的齊魯文化，將兩地文物對比，更能體會「多元一體」的中華文明的奇妙。
攝影：林嘉瑩
展覽由國家文物局、山東省人民政府和發展局指導，發展局文物保育專員辦事處與山東省文化和旅遊廳合辦，昨日開幕。
展出珍貴的山東及香港出土文物，當中一件於南丫島大灣發電廠附近之遺址出土，亦為唯一在香港發現的「牙璋」，揭示香港早於青銅時期已有一定文化程度。山東博物館館長劉延常指，「牙璋」為古時禮器，展覽展出的山東牙璋，更可追溯至自新石器時代。
亞醜鉞屬鎮館之寶
除「牙璋」外，鉞為商代的重要禮器，象徵權力。不同時期亦有不同的鉞，如西周的雙龍鉞和本次展出源自商代山東的亞醜鉞。山東博物館館長劉延常指，亞醜鉞為山東博物館的鎮館之寶，甚受網紅歡迎。亞醜鉞出土於山東青州蘇埠屯一號大墓，鉞上銘正反「亞醜」兩字，其實「亞醜」為當時的部落「亞醜族」，這說明了當時商王朝與東夷族羣之間的密切聯繫。
「大口尊」為陪葬祭祀用具
展覽亦展出新石器時代的釀酒器皿「大口尊」，採集自山東莒縣陵陽河遺址，據介紹主要被用作釀酒發酵及過濾酒液。大口尊近瓶口位置印有與「日」、「月」、「山」和「火」符號相似的刻劃符號，與新石器時代的大汶口文化之獨特符號類近，亦被認作當時陪葬的祭祀用具。
「禮樂和合 探知齊魯」山東文物特展展出60套(約200件)山東文物，全部首次在港展出。展覽於尖沙咀香港文物探知館舉行，展期由即日起至10月6日，免費入場。