山東文物特展60套珍品 感受多元一體中華文明

劉延常表示，亞醜鉞(小圖)為山東博物館的鎮館之寶。

文物可反映一個地方歷史及人民生活狀況。發展局文物保育專員辦事處與山東省文化和旅遊廳合辦的「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」，當中兩件文物「牙璋」，一件在香港出土，一件在山東發現，兩件文物大小不同，而外形相似。入場者透過展覽除可了解獨特的齊魯文化，將兩地文物對比，更能體會「多元一體」的中華文明的奇妙。

攝影：林嘉瑩

展覽由國家文物局、山東省人民政府和發展局指導，發展局文物保育專員辦事處與山東省文化和旅遊廳合辦，昨日開幕。

展出珍貴的山東及香港出土文物，當中一件於南丫島大灣發電廠附近之遺址出土，亦為唯一在香港發現的「牙璋」，揭示香港早於青銅時期已有一定文化程度。山東博物館館長劉延常指，「牙璋」為古時禮器，展覽展出的山東牙璋，更可追溯至自新石器時代。