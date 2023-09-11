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2023-09-11 04:30:35
日報

山泥傾瀉揭紅山半島有獨立屋涉僭建霸官地 陳國基：若任何僭建定嚴厲執法

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山泥傾瀉揭紅山半島有獨立屋涉僭建霸官地 陳國基：若任何僭建定嚴厲執法

山泥傾瀉揭紅山半島有獨立屋涉僭建霸官地 陳國基：若任何僭建定嚴厲執法

在日前超級暴雨後，大潭臨海豪宅紅山半島最少3間獨立屋近基座位置因山泥傾瀉嚴重受損，部分建築結構下塌，其中一間更有危險情況；同時亦被揭發疑涉僭建或霸佔官地。發展局長甯漢豪昨確認最少一間獨立屋涉及僭建，但目前要先修復斜坡，以市民安全為先，執管工作其後展開；而政務司長陳國基重申，當局對任何僭建均一定嚴厲執法。有工程師不排除事件與獨立屋裝修工程有關，並懷疑涉事屋宇有僭建；而有保險業界則指圖則以外範圍一般都不會獲保障，相關業主日後投保或因誠信問題而更見困難。此外，本港各區昨續有新的山泥傾瀉，周五成重災區的黃大仙龍翔道和黃大仙中心昨再受水浸影響。

山泥傾瀉

涉事獨立屋對開山泥傾瀉後，斜坡留有一些雜物，小圖示該處以往種有大量植物。(李睿哲攝)

山泥傾瀉

多個政府部門進入其中一間獨立屋調查。(李睿哲攝)

上周五凌晨暴雨過後，紅山半島獨立屋第70、72和74號對開的山坡有山泥傾瀉，其中當局指第72號屋有明顯危險，評估後要求佔用人撤離，左右的第70、74號屋則未見整體結構有明顯危險。現場所見，對比以往的照片，3間獨立屋對開原先綠油油的山坡，至今已變得光禿，第72號屋外一段有相信是構築物墮下造成的泥土刮痕，山坡事後遺下部分雜物，第70號屋外亦有部分坍塌，僅餘一幅草披和兩張戶外沙灘椅。同時，獨立屋泳池下的地基出現水土流失，露出地基結構。

屋宇署、地政總署和土木工程拓展署轄下的土力工程處人員，昨早再到3間獨立屋視察，包括進入第70號屋室外泳池部分視察。甯漢豪昨回應指，第72號屋的確懷疑有僭建，又指獨立屋外斜坡屬政府，當局已安排復修，但是否與僭建物有關就有待專業人士確認，強調修復後必定會展開執管工作。陳國基補充，任何僭建都有機會影響市民安全，當局一定會嚴厲執法。
 

山泥傾瀉 山泥傾瀉 山泥傾瀉

結構工程師疑裝修工程致斜坡崩塌

結構工程師倪學仁指，涉事獨立屋正進行裝修工程，相信工程為方便而在地上鑿開數個洞，方便運送材料和物資，同時懷疑工程未有做好應對颱風或下雨的保護措施，以致雨水一直向下流。他又稱，從相片可見涉事獨立屋懷疑有僭建，兼且或未有考慮對斜坡的影響有多大，因此最終導致今次嚴重山泥傾瀉和斜坡崩塌。至於獨立屋結構是否受影響，他指要到現場視察才能知悉。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，保險公司的結構和財物保險保單一般都不會承保圖則以外的範圍，故構築物如未獲政府批准、政府沒有紀錄等，都不會獲得賠償保障。他指，如因僭建物導致政府有所損失，單位業主便要承擔有關還原費用，又說過往都有很多獨立屋發生類似個案。財物方面，他稱財物保險不會保障擺放在僭建物的財物，但在政府核准圖則範圍下的財物則不受影響。

本土研究社在社交網站發帖指，翻查和核對歷年衛星圖後，相信涉事的第70號獨立屋已佔用官地最少13年，認為今次塌泥亦揭示有個案長期非法佔用官地，而未獲地政總署積極理會，質疑多年來的負責官員均未有盡責。

水浸

從黃大仙中心北館地庫清理出的雜物，擺放至商場外待消理。(李睿哲攝)

多區再現山泥傾瀉水浸路陷

本港受一道低壓槽影響，昨日和今日會繼續受大雨和雷暴影響，天文台昨更一度發出黃色暴雨警告。在連場大雨下，多區再現山泥傾瀉、水浸和路陷等情況。廣受暴雨影響的黃大仙龍翔道昨再度水浸，連帶旁邊的黃大仙中心北館亦受影響，市民需要涉水而行，港鐵黃大仙站D1出口一度要關閉。黃大仙中心北館地庫日前遭雨水淹沒，昨日所見已大致抽走積水，惟仍有大量善後工作待處理。

日前全封的山頂道解封不足兩日，昨早山頂道60號對開再次有山泥傾瀉，而大潭水壩一段大潭道亦出現水浸，行經車輛需要慢駛。紅磡平治街近佛光街遊樂場對開早上8時許亦發生山泥傾瀉，面積約10乘10米的護土牆有大量山泥夾雜碎石塌下，警方接報後封閉平治街，無人被困。日前被雨水沖爛的連城道，完成維修後昨再被沖爛和路陷，有最少兩輛汽車一度被困。

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