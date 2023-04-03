山泥傾瀉｜去年共76宗山泥傾瀉報告　數字按年減近半　創04年以來新低　

土木工程拓展署今日（3日）公布去年山泥傾瀉統計數字，指去年共有76宗山泥傾瀉事故報告，無人傷亡，按年減少69宗，跌幅約47%，較前年的145宗為少，也比過去35年，平均每年約300宗為少，是創2004年以來新低。
山泥傾瀉數目減少因雨量較少
署方表示，香港大部分山泥傾瀉都是在暴雨時或之後發生，所以山泥傾瀉的數目亦取決於暴雨發生的次數，由於去年的大暴雨次數及雨量較少，因此接報的山泥傾瀉數目亦相對較少。
土力工程處副處長（港島）張秉業表示，署方每年會就斜坡安全進行問卷調查，近年發現市民的危機意識有下降跡象。去年的調查顯示，只有約半數受訪市民對斜坡安全表示關注，不足兩成認為大型山泥傾瀉仍會發生，反映市民對山泥傾瀉風險警覺有所鬆懈。
他呼籲，市民要居安思危及提高防災避險意識，在山泥傾瀉及暴雨警告生效期間遠離斜坡，亦勿逗留泥石霸，若目睹山泥傾瀉發生要盡快離開，勿停留拍照。
對於天文台早前預測，今年的雨量預計會是正常至偏少，張秉業解釋，山泥傾瀉是否會發生，與暴雨發生的位置、持續時間及密集程度等因素有關，因此很難預測今年山泥傾瀉指數的情況。
翻查記錄，本港去年降雨量為2205.4毫米，較1991年至2020年正常值2431.2毫米少約9%；同時全年只發出2次紅色暴雨警告及無黑色暴雨警告，較過去10年平均每年5.3次及1次低。
提高市民對山泥傾瀉風險警覺性
為提高市民對山泥傾瀉風險的警覺性，署方製訂山泥傾瀉黑點，但強調自2010年展開「長遠防治山泥傾瀉計劃」，同時緩減天然山坡和人造斜坡的山泥傾瀉風險，計劃的年度目標是鞏固150個政府人造斜坡， 為100個私人人造斜坡進行安全篩選研究，以及為30幅天然山坡進行研究和所需的風險緩減工程。
他續指，署方在寶雲道設立「寶雲道斜坡研習徑」，研習徑由寶雲道臨時休憩處開始，以司徒拔道為終點。全長約3公里，步行時間約為一小時，途中設有8個研習點，介紹附近各種斜坡工程，包括各類防止及防治山泥傾瀉和斜坡美化措施。