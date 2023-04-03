山泥傾瀉｜去年共76宗山泥傾瀉報告　數字按年減近半　創04年以來新低　

土木工程拓展署今日（3日）公布去年山泥傾瀉統計數字，指去年共有76宗山泥傾瀉事故報告，無人傷亡，按年減少69宗，跌幅約47%，較前年的145宗為少，也比過去35年，平均每年約300宗為少，是創2004年以來新低。

山泥傾瀉數目減少因雨量較少

署方表示，香港大部分山泥傾瀉都是在暴雨時或之後發生，所以山泥傾瀉的數目亦取決於暴雨發生的次數，由於去年的大暴雨次數及雨量較少，因此接報的山泥傾瀉數目亦相對較少。

土力工程處副處長（港島）張秉業表示，署方每年會就斜坡安全進行問卷調查，近年發現市民的危機意識有下降跡象。去年的調查顯示，只有約半數受訪市民對斜坡安全表示關注，不足兩成認為大型山泥傾瀉仍會發生，反映市民對山泥傾瀉風險警覺有所鬆懈。

他呼籲，市民要居安思危及提高防災避險意識，在山泥傾瀉及暴雨警告生效期間遠離斜坡，亦勿逗留泥石霸，若目睹山泥傾瀉發生要盡快離開，勿停留拍照。

對於天文台早前預測，今年的雨量預計會是正常至偏少，張秉業解釋，山泥傾瀉是否會發生，與暴雨發生的位置、持續時間及密集程度等因素有關，因此很難預測今年山泥傾瀉指數的情況。

翻查記錄，本港去年降雨量為2205.4毫米，較1991年至2020年正常值2431.2毫米少約9%；同時全年只發出2次紅色暴雨警告及無黑色暴雨警告，較過去10年平均每年5.3次及1次低。