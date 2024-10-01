山陀兒颱風逼近台灣　國泰長榮快運大灣區等航班要取消 (附詳情)

超強颱風山陀兒襲台，當地氣象部門已經發布陸上和海上警報，預計今明兩日台灣最受山陀兒影響，各地將會持續降雨，包括台東、宜蘭、花蓮、高雄等地會有局部暴雨或大暴雨。多間航空公司今日(1日)宣布，來往台灣至香港的航班受颱風影響需要取消。

長榮航空

長榮航空宣布，10月1日從香港出發往高雄的BR850航班，以及10月2日分別來往香港及高雄的BR846、BR850、BR845、BR849航班將取消，建議受影響旅客登入長榮航空網站內的「行程管理」了解最新安排。

國泰航空

國泰航空部分航班已被取消，並已通知所有受影響乘客，以及安排其他航班，並預告未來一至兩日往返台北的航班或進一步取消、延誤。已取消的航班包括：