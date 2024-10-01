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2024-10-01 18:05:55

山陀兒颱風逼近台灣　國泰長榮快運大灣區等航班要取消 (附詳情)

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超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社)

超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社)

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超強颱風山陀兒襲台，當地氣象部門已經發布陸上和海上警報，預計今明兩日台灣最受山陀兒影響，各地將會持續降雨，包括台東、宜蘭、花蓮、高雄等地會有局部暴雨或大暴雨。多間航空公司今日(1日)宣布，來往台灣至香港的航班受颱風影響需要取消。

超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中新社) 超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中新社) 超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社) 超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社) 超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社) 超強颱風山陀兒吹襲台灣。(中通社)

長榮航空

長榮航空宣布，10月1日從香港出發往高雄的BR850航班，以及10月2日分別來往香港及高雄的BR846、BR850、BR845、BR849航班將取消，建議受影響旅客登入長榮航空網站內的「行程管理」了解最新安排。

國泰航空

國泰航空部分航班已被取消，並已通知所有受影響乘客，以及安排其他航班，並預告未來一至兩日往返台北的航班或進一步取消、延誤。已取消的航班包括：

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10月1日：

  • 香港往高雄 CX448

10月2日：

  • 香港往高雄 CX432、CX424、CX458、CX448
  • 高雄往香港 CX449、CX431、CX423、CX459
  • 香港往台北 CX408

10月3日：

  • 香港往高雄 CX432、CX424
  • 高雄往香港 CX449、CX431、CX423
  • 香港往台北 CX408

HK Express(香港快運)

HK Express表示，10月2日和3日部分航班會取消，當中10月3日前往或離開台中的乘客，可免費更改航點至台北或高雄，HK Exprss將豁免相關的手續費及票價差額。因應航班調動，受影響乘客可按航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。需要取消航班如下：

10月2日：

  • 香港往高雄 UO130、UO132、UO134
  • 高雄往香港 UO131、UO133、UO135
  • 香港往台中 UO192、UO172、UO182
  • 台中往香港 UO193、UO183、UO183
  • 香港往台北 UO110、UO112、UO114、UO116
  • 台北往香港 UO111、UO113、UO115、UO117

10月3日：

  • 香港往台中 UO192、UO172
  • 台中往香港 UO193、UO173

大灣區航空

大灣區航空宣布部分航班服務要取消，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票，或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。要取消的航班如下：

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10月2日：

  • 香港往台北 HB704
  • 台北往香港 HB705
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