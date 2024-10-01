山陀兒颱風逼近台灣　國泰長榮快運等航班要取消 (附詳情)

超強颱風山陀兒襲台，當地氣象部門已經發布陸上和海上警報，預計今明兩日台灣最受山陀兒影響，各地將會持續降雨，包括台東、宜蘭、花蓮、高雄等地會有局部暴雨或大暴雨。多間航空公司今日(1日)宣布，來往台灣至香港的航班受颱風影響需要取消。
長榮航空
長榮航空宣布，10月1日從香港出發往高雄的BR850航班，以及10月2日分別來往香港及高雄的BR846、BR850、BR845、BR849航班將取消，建議受影響旅客登入長榮航空網站內的「行程管理」了解最新安排。
國泰航空
國泰航空部分航班已被取消，並已通知所有受影響乘客，以及安排其他航班，並預告未來一至兩日往返台北的航班或進一步取消、延誤。已取消的航班包括：
10月1日：
- 香港往高雄 CX448
10月2日：
- 香港往高雄 CX432、CX424、CX458、CX448
- 高雄往香港 CX449、CX431、CX423、CX459
- 香港往台北 CX408
10月3日：
- 香港往高雄 CX432、CX424
- 高雄往香港 CX449、CX431、CX423
- 香港往台北 CX408
HK Express(香港快運)
HK Express表示，10月2日和3日部分航班會取消，當中10月3日前往或離開台中的乘客，可免費更改航點至台北或高雄，HK Exprss將豁免相關的手續費及票價差額。因應航班調動，受影響乘客可按航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。需要取消航班如下：
10月2日：
- 香港往高雄 UO130、UO132、UO134
- 高雄往香港 UO131、UO133、UO135
- 香港往台中 UO192、UO172、UO182
- 台中往香港 UO193、UO183、UO183
- 香港往台北 UO110、UO112、UO114、UO116
- 台北往香港 UO111、UO113、UO115、UO117
10月3日：
- 香港往台中 UO192、UO172
- 台中往香港 UO193、UO173