山陀兒颱風逼近台灣　國泰長榮華航快運大灣區等航班要取消 (附詳情)

超強颱風山陀兒襲台，當地氣象部門已經發布陸上和海上警報，預計今明兩日台灣最受山陀兒影響，各地將會持續降雨，包括台東、宜蘭、花蓮、高雄等地會有局部暴雨或大暴雨。多間航空公司今日(1日)宣布，來往台灣至香港的航班受颱風影響需要取消。

長榮航空宣布，長榮航空10月01日至10月02日部分往返香港台灣的航班服務取消，建議受影響旅客登入長榮航空網站內的「行程管理」了解最新安排。取消航班共13班如下︰

香港往高雄 :BR846/BR850

香港往台北 : BR892/BR868/BR856/BR858

高雄往香港 :BR845/BR849

台北往香港 : BR891/BR867/BR855/BR857

國泰航空

國泰航空部分航班已被取消，並已通知所有受影響乘客，以及安排其他航班，並預告未來一至兩日往返台北的航班或進一步取消、延誤。已取消的航班包括：

10月1日：

香港往高雄 CX448

10月2日：

香港往高雄 CX432、CX424、CX458、CX448

高雄往香港 CX449、CX431、CX423、CX459

香港往台北 CX408

10月3日：

香港往高雄 CX432、CX424

高雄往香港 CX449、CX431、CX423

香港往台北 CX408

HK Express(香港快運)

HK Express表示，10月2日和3日部分航班會取消，當中10月3日前往或離開台中的乘客，可免費更改航點至台北或高雄，HK Exprss將豁免相關的手續費及票價差額。因應航班調動，受影響乘客可按航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。需要取消航班如下：