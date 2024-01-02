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2024-01-02 22:16:51

山頂擬設大型地標參考首爾品牌造型物　舊精神病院增燈飾裝置

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中西區民政事務處建議設立的「中西區」大型地標，參考首爾品牌的造型物。(iStock圖片)

中西區民政事務處建議設立的「中西區」大型地標，參考首爾品牌的造型物。(iStock圖片)

政府在去年《施政報告》邀請各區的地區青年社區建設委員會，為當區提供具特色「打卡」地標的建議，新一屆中西區區議會周四(4日)召開首次會議，將討論有關事宜。據中西區民政事務處提交的文件，當局建議參考首爾品牌「I・SEOUL・U」的品牌造型物，在山頂道花園、即山頂廣場外，放置一個以「中西區」為主題的大型地標，預算為80萬元。

政府擬在山頂廣場外設置「中西區」主題的大型裝置供遊客「打卡」。(資料圖片／羅庸軒攝)

政府擬在山頂廣場外設置「中西區」主題的大型裝置供遊客「打卡」。(資料圖片／羅庸軒攝)

農曆年前擬上環辦市集　設關愛隊宣傳攤位

中西區民政事務處認為，在山頂設有大型地標，既可使之成為遊客「打卡」熱點，亦有助推動周邊商業活動。民政處亦建議，在西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置，利用重複拱門以光影創造一條時光隧道，令到訪本地居民和遊客有沉浸式體驗，認識此法定古蹟及其歷史，並能夠為建築物增添迷人視覺效果，預算80萬元。處方另建議於堅尼地城山市街樓梯上方增設藝術裝置，預算75萬元，又預計今年首季可推行其中一個方案，展示期約6個月。

提振地區經濟方面，民政處擬於2024年農曆新年前的連續兩個星期日，在上環文化廣場、永樂街和摩利臣街一帶，封路舉行「『活力動感・日夜繽紛』閃躍中西區」特色市集。活動除計劃設有數十個售賣富有香港、中西區特色的貨品和食物攤檔外，亦會設立介紹關愛隊的宣傳攤位加深居民認識，以及安排多元的青年文化藝術表演及新興運動體驗。場內同時會派發賀年利是封、揮春和安排富節慶特色的傳統文化項目，如夜光龍、醒獅及花燈等，與市民迎接龍年來臨。

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