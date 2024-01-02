山頂擬設大型地標參考首爾品牌造型物　舊精神病院增燈飾裝置

政府在去年《施政報告》邀請各區的地區青年社區建設委員會，為當區提供具特色「打卡」地標的建議，新一屆中西區區議會周四(4日)召開首次會議，將討論有關事宜。據中西區民政事務處提交的文件，當局建議參考首爾品牌「I・SEOUL・U」的品牌造型物，在山頂道花園、即山頂廣場外，放置一個以「中西區」為主題的大型地標，預算為80萬元。

農曆年前擬上環辦市集 設關愛隊宣傳攤位 中西區民政事務處認為，在山頂設有大型地標，既可使之成為遊客「打卡」熱點，亦有助推動周邊商業活動。民政處亦建議，在西營盤舊精神病院立面加設燈飾裝置，利用重複拱門以光影創造一條時光隧道，令到訪本地居民和遊客有沉浸式體驗，認識此法定古蹟及其歷史，並能夠為建築物增添迷人視覺效果，預算80萬元。處方另建議於堅尼地城山市街樓梯上方增設藝術裝置，預算75萬元，又預計今年首季可推行其中一個方案，展示期約6個月。