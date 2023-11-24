山頂普樂道男工被挖泥機撞倒不治　發展局暫停承建商競投工務工程資格 (更新)

【11月24日更新】

發展局表示，政府十分重視工地安全，因應昨日(23日)在山頂一個私人項目工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。發言人指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，昨晚已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。