山頂普樂道男工被挖泥機撞倒不治　發展局暫停承建商競投工務工程資格 (更新)

【11月24日更新】
發展局表示，政府十分重視工地安全，因應昨日(23日)在山頂一個私人項目工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。發言人指，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，昨晚已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。
政府有關部門正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。
【11月23日更新】
山頂發生工業意外！今日（23日）上午11時13分，一名44歲姓賴男工於山頂普樂道1號一個地盤維修挖泥車時，遭一輛鑽土機履帶撞倒，腳部重創倒地，被困於斜坡，工友見狀慌忙報警。
警方和救援人員接報後到場，男工半清醒被送往律敦治醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍確定。警方列工業意外，並通知勞工處跟進。勞工處表示，已派員到場跟進調查。