山頂纜車下周一加價 成人票升逾7% 小童長者增三成多

港島太平山是香港經典旅遊景點，乘搭山頂纜車「登頂」更是不少旅客首選體驗。山頂纜車有限公司宣布，下周一(29日)起加價，成人來回車票加至116元，升7.41%；小童及長者來回車票更激增近四成、至75元。山頂纜車指，乘客於本月底或前透過官方網站及微信小程序購票，仍可用舊票價購買有效期至下月31日的車票。

山頂纜車有限公司繼2024年12月加價後，昨宣布下周一起調整票價，山頂纜車車票成人來回或單程票，以及優惠套票(纜車單程票加凌霄閣摩天台428單次入場)均加逾7%，當中山頂纜車成人單程票由76升至82元，來回票由108升至116元；而優惠套票(纜車來回票加凌霄閣摩天台428單次入場)增逾8%；而山頂纜車紅鑽尊享(特快尊屬通道)來回車票，增至342元，升近一成半。

小童/長者各類票價，均出現雙位數加幅，升幅達三至四成。當中同以山頂纜車紅鑽尊享(特快尊屬通道)來回車票升幅最大，由現價149元增至222元，漲近四成九，其餘票種方面，小童/長者單程票亦升近三成七，由現時38增至52元；來回更升38.9%。

山頂纜車強調，不斷致力提升賓客的體驗，維持山頂纜車的可持續發展，並提供物有所值的優質服務，繼續為香港旅遊業作出貢獻；並指乘客於本月底或前透過官方網站及微信小程序購票，仍可用舊價購買車票，相關有效期至下月31日。