山頂纜車下周六重開 票價升逾六成單程62元

山頂纜車完成升級工程，全新的第六代車廂和完成翻新總站將於下周六(27日)投入服務。山頂纜車在開幕階段推出港人優惠，包括快閃網上優惠及感謝香港通行證，市民可低至50元購買來回車票，但10月31日後將實行新票價，水平較去年停駛前加價逾六成，當中成人單程車票由37上調至62元。

翻查資料，山頂纜車對上一次加價為2018年，成人單程收37元，來回票52元；3至11歲小童、65歲或以上長者單程收14元，來回23元。營運山頂纜車的香港上海大酒店有限公司昨宣布第六代電車將投入服務，亦公布最新票價成人單程升至62元，來回88元，分別升67.6%及69.2%，長者及小童票價，單程由14加至31元，來回由23升至44元，升幅分別逾一倍及九成一。

山頂纜車同時推出開幕優惠包括快閃網上優惠(即日起至開幕前的一天)及感謝香港通行證(開幕日至10月30日)，期內所購車票有效一個月。另有限300套售428元超級粉絲套裝，包來回車票、凌霄閣摩天台428門票，及限量版紀念品。

山頂纜車早前展開耗資7.99億元的升級發展計劃，包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量更大的新纜車；於去年6月28日暫停服務，工程近日完成並於下周六(27日)重開。該公司指，擴建後的中環總站候車區可容納1,300人，候車時間減逾七成。而月台和車廂地台高度一致，方便殘疾人士。