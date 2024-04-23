山頂纜車暫停服務至今　塌樹清理後機電署將巡查評估系統 (持續更新)

地政總署、土木工程拓展署及路政署已加派人手，移除斜坡上塌下的樹樁和樹幹。(發展局FB)

山頂白加道周日(21日)暴雨下有大樹倒塌並橫亘山頂纜車路軌上，導致纜車服務需要暫停。山頂纜車周二(23日)下午在社交網站表示，目標日間時間可清理大部分樹幹，讓晚上可進行全面安全檢查和評估，以確保山頂纜車系統運作正常，周三(24日)的纜車服務將適時公布。

旅遊界立法會議員姚柏良周二表示，當局清理塌樹已最少3日，認為需要改善和提升效率，希望能盡快清理塌樹和恢復山頂纜車運作，使遊客專誠來港乘搭山頂纜車時能夠盡興而回。他又說，現時只能靠轉乘巴士的形式往返山頂，「唔係咁方便，同埋個體驗亦唔係咁好。」

發展局周二晚上亦在社交網站匯報事件進件指，地政總署人員周一已大致把倒塌在路軌的樹幹移至兩旁山坡，周二就主力把樹樁及樹幹從山坡移走，以免對纜車的運作構成風險。當局稱，由於樹樁、樹幹數量和體積均龐大，現場環境又狹窄及地勢陡峭，加上連日大雨令清理工作十分困難。在發展局轄下樹木管理辦事處協調下，地政總署已聯同土木工程拓展署及路政署加派人手，移除斜坡上餘下的樹樁及樹幹並進行搬運工作。政府爭取周二晚上完成清理工作，待清理完成後機電工程署會盡快進行巡查及評估，確保山頂纜車系統運作安全。

周日暴雨塌樹橫亘路軌礙服務

本港上周日(21日)狂風暴雨期間，白加道一棵約30米高、直徑約1米的大樹突然倒塌，部分樹幹橫亘在山頂纜車路軌上，影響山頂纜車服務。山頂纜車服務自周日中午起暫停至今，往返中環碼頭和纜車站的城巴15C線其後仍暫停服務，由來往中環碼頭至山頂的15線繞經花園道纜車站外取代。

花園道纜車站門外擺放「暫停服務，敬請原諒」告示牌，周一有職員稱暫未知何時恢復服務，亦有旅客來到才得知纜車停駛「摸門釘」，改乘其他交通前往山頂。同日下午山頂纜車宣布，相關政府部門仍在清理斜坡上塌下的樹木，纜車服務繼續暫停；城巴指因應山頂纜車服務暫停，已安排15線巴士增設花園道(山頂纜車總站)巴士站，方便旅客及居民往返山頂，並會密切留意人流，按需求加密往返山頂的巴士服務。