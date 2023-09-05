岑子杰爭取承認海外同性婚姻　終極上訴部分得直

因「民主派47人案」現正被還押的民陣前召集人、彩虹行動成員岑子杰，與其同性伴侶在外地登記結締後，港府卻不承認他們的婚姻關係。他先後入稟申請司法覆核及提出上訴均被判敗訴，早前向終審法院提出上訴。終審法院今日(5日)下午裁定岑子杰上訴部份得直，終審法院認為政府並未履行積極義務，確立替代框架讓同性伴侶獲法律承認，違反《香港人權法案》下的權利。

終審法院5名法官，以3比2作出有關裁決，並在下午頒下判詞，當中常任法官李義、霍兆剛及非常任法官祈顯義認為政府沒有提供任何替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，屬於違憲，首席法官張舉能及常任法官林文瀚則持不同意見。