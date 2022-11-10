岑子杰遭政府拒承認同性海外註冊婚姻 終極上訴許可獲批

民陣前召集人、彩虹行動成員岑子杰與其同性伴侶在外地登記結締後，港府卻不承認他們的婚姻關係。他2018年提出司法覆核，要求推翻政府拒絕認同性伴侶於海外註冊婚姻的決定，高等法院原訟庭前年駁回其覆核申請。岑不服判決提上訴後，上訴庭亦駁回其上訴。岑再向上訴庭申請終審法院上訴許可，質疑政府決定違反《香港人權法案條例》第22條及《基本法》第25條所載的平等權利，上訴庭認為此涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點，應交由終審法院作裁決，故批出終審法院上訴許可申請許可。

岑子杰質疑政府 違反《基本法》第 25 條

上訴人岑子杰代表岑的律師指，《基本法》第37條雖然列明要保障異性婚姻，但未有排除同性婚姻，又指傳統婚姻制度下，不應阻止其他方式的結合，若政府不承認外地結締的同性婚姻，是違反《基本法》第25條，法律面前人人平等的保障。