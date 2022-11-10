岑子杰遭政府拒承認同性海外註冊婚姻 終極上訴許可獲批

民陣前召集人、彩虹行動成員岑子杰與其同性伴侶在外地登記結締後，港府卻不承認他們的婚姻關係。他2018年提出司法覆核，要求推翻政府拒絕認同性伴侶於海外註冊婚姻的決定，高等法院原訟庭前年駁回其覆核申請。岑不服判決提上訴後，上訴庭亦駁回其上訴。岑再向上訴庭申請終審法院上訴許可，質疑政府決定違反《香港人權法案條例》第22條及《基本法》第25條所載的平等權利，上訴庭認為此涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點，應交由終審法院作裁決，故批出終審法院上訴許可申請許可。
岑子杰質疑政府違反《基本法》第25條
上訴人岑子杰代表岑的律師指，《基本法》第37條雖然列明要保障異性婚姻，但未有排除同性婚姻，又指傳統婚姻制度下，不應阻止其他方式的結合，若政府不承認外地結締的同性婚姻，是違反《基本法》第25條，法律面前人人平等的保障。
岑子杰提出3條法律問題
他主要提出3條法律問題，包括：（一）政府拒絕認同性伴侶於海外註冊婚姻的決定，是否違反《香港人權法案條例》第22條及《基本法》第25條所載的平等權利？（二）香港法律不容許同性伴侶結婚，又不合法承認民事結合或法定伴侶關係，是否構成侵犯《香港人權法案條例》第14條所載的私隱權，以及《香港人權法案條例》第25條及《基本法》第25條所載的平等權利？（三）香港法律不承認海外同性註冊婚姻，是否構成侵犯《香港人權法案條例》第22條及《基本法》第25條所載的平等權利？
首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡認同這些爭議涉廣泛公眾的重要性，應交由終審法院作出裁決，而且認為岑一方的理據有合理爭辯之處，但上訴庭認為有關理據並不特別有力。