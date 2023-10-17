岑智明重申鐵路運作不宜硬性與9號波掛鈎 倡港鐵參考國內外措施

颱風「小犬」日前襲港時，天文台一度懸掛「9號波」，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，引致大批市民滯留車站。天文台前台長岑智明今日(17日)在《明報》再度撰文，指包括內地高鐵、日本新幹線及法國TGV等, 都採用鐵路沿線的實時風速數據, 以及大風預警系統來做營運決策，他重申鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎。

岑智明稱，港鐵硬性規定露天路段運作與9號風球掛鈎，是因大風引致塌樹或影響鐵路架空電纜。但他指塌樹也可以在相當於3號及8號風球的風力下發生，重申問題不可能簡單地與風球掛鈎就能夠解決。

各地鐵路以實時數據做決策

環顧世界各地的鐵路服務，岑智明指不難發現不少營運機構，包括中國高鐵、日本新幹線及法國TGV等都採用鐵路沿線的實時風速數據，以及基於這些數據的大風預警系統來做營運決策。

岑智明建議，港鐵或者可以參考國內《高速鐵路安全防護管理辦法》相關措施，包括在高鐵線路安全保護區內禁止種植可能會妨礙行車、供電安全的植物，以降低風險。

他亦留意到，香港科技大學曾在多年前為機場快線設計和建立一套風速監測及警告系統，於鐵路沿線安裝了多個風速計，能自動發出大風警告，支援運作決策。他認為港鐵可以參考其他交通營運機構的做法，在有需要時徵詢專業氣象意見。