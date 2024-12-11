崔建春：不論特朗普出台甚麼政策　內地香港均可應對挑戰

外交部駐港特派員崔建春被問到美國總統當選人特朗普下月20日再次執政，會否對香港商界和營商環境帶來影響。崔建春回應說不管美國新一屆政府如何做，不管出台甚麼政策、貿易戰或科技戰，相信今天的中國內地和香港，都有自信、能力和方法應對相關挑戰和困難。
對於有美國議員最近再次提出更新「香港政策法」，更改香港的特殊地位，崔建春表示，不管對方說甚麼、做甚麼，他們都沒有權利干預中國內政，這是公理和國際法則。他又說這些議員沒有讀懂中國內地和香港，他們很多人都沒有來過香港，對香港不了解。崔建春說中方不會妥協，不會犧牲國家安全、發展和主權利益來迎合美國政客的觀點，強調今天的中國已經不是一百年前的中國。
12國參訪團到訪外交部駐港公署
另外，特區政府邀請訪港的12個國家高級政府官員參訪團，在港最後一天行程，到訪外交部駐港特派員公署。特區政府今次邀請贊比亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、斐濟、約旦、墨西哥、尼日利亞、南非、坦桑尼亞、巴布亞新幾內亞、馬來西亞，合共12個國家的駐華大使及外交部主管雙邊關係、經濟合作的司局長來港。
政府表示，這些國家希望深入了解香港、拓展與香港的各領域務實合作，通過參訪交流，實地見證「一國兩制」成功實踐，感受香港發展的光明前景，同時幫助香港更廣泛開拓國際市場，更好與各國各地區實現互利共赢。參訪團在港期間與特區政府主要官員、立法會議員、廉政公署人員見面交流，並參觀西九文化區及科學園等。