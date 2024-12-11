崔建春：不論特朗普出台甚麼政策　內地香港均可應對挑戰

外交部駐港特派員崔建春被問到美國總統當選人特朗普下月20日再次執政，會否對香港商界和營商環境帶來影響。崔建春回應說不管美國新一屆政府如何做，不管出台甚麼政策、貿易戰或科技戰，相信今天的中國內地和香港，都有自信、能力和方法應對相關挑戰和困難。

對於有美國議員最近再次提出更新「香港政策法」，更改香港的特殊地位，崔建春表示，不管對方說甚麼、做甚麼，他們都沒有權利干預中國內政，這是公理和國際法則。他又說這些議員沒有讀懂中國內地和香港，他們很多人都沒有來過香港，對香港不了解。崔建春說中方不會妥協，不會犧牲國家安全、發展和主權利益來迎合美國政客的觀點，強調今天的中國已經不是一百年前的中國。