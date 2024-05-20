嶺大迎新活動禁「迎新營」字眼 封殺不雅遊戲 學生不應發布親密合照

去年本港大學迎新營屢爆醜聞，引起各界關注。嶺南大學學生會編輯委員會近日透露，校方收緊學生社團舉行迎新活動的指引，包括限制所有活動必須在8月31日或之後舉行，以及不可使用「迎新營」等字眼，活動將嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」，並要求活動主辦單位委派至少一名「反欺凌及性騷擾大使」，學生不應在社交媒體上公開發布任何親密合照。嶺大期望今年學生組織能以更嚴謹的方式組織活動，保障所有參加者的權益，因此優化活動指引和建議。

活動必須8月31日或之後展開 料難留宿

嶺大編委引述大學在上周四（16日）舉行的學生社團迎新活動簡介會，宣布最新政策指引，包括要求活動必須在8月31日或之後展開，按嶺大2024/25學年校曆表，首個上課日訂於9月2日，意味社團難舉辦需留宿的活動。編委在帖文引述簡介會內容稱，新生需在8月26日到學校報到，當日學生事務處會舉辦迎新環節，期望學生能首先接觸由學校官方提供的資訊。

校方將於9月5日舉行校園生活嘉年華，讓新生進一步認識不同學生組織與校園運作，但只有符合校方迎新規定並事先獲批准的活動才可於當日宣傳推廣。主辦單位必須事先取得未成年學生的家長或監護人的書面同意，方可讓該名學生參與於校外舉行的活動。