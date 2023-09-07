嶺大Ocamp學生疑接吻舔手 校方稱將召開紀律委員會處理

繼香港大學和教育大學Ocamp爆出懷疑性侵事件後，嶺南大學亦捲入風波。近日網上流傳一條近4分鐘的影片，為嶺大宿舍迎新營花絮。影片內有疑似意識不良遊戲，包括男男或男女接吻、男生舔女生手指。嶺大表示已向涉事同學進行調查，並將召開學生紀律委員會處理有關個案。
從該條名為「LingU Hall E Ocamp 2023」影片所見，有一對男女及一對男性接吻，還有男學生舔女性的手指或男生舌頭與女生舌頭疑似打圈。遊戲亦有不少異性身體接觸，例如男女一起咬住同一件小食、女學生被「公主抱」及揹住等。
嶺大表示，已就宿舍迎新活動涉嫌不雅行為的同學進行調查，並準備召開學生紀律委員會處理有關個案。校方又指正著手成立專案小組，檢討來年迎新活動安排，呼籲受情緒困擾的同學聯絡學生事務處。校方又指明白年輕人對大學生活有正面的期望，必定會繼續深化正向教育的工作，培養學生成為負責任的好市民。
平機會主席朱敏健非常關注近日大學迎新營多宗涉性侵及性騷擾事件，指相關行為除涉觸犯刑事條例，亦可能屬於《性別歧視條例》中的性騷擾罪行。他指不少大學生都是透過迎新營首次接觸大學生活，如果發生同類性騷擾事件，或對學生身心造成長遠的負面影響。
他表示，平機會已於6月初向各院校發信，增加師生對性罪行的認知，並向負責籌辦活動的學生，提供自願參與的培訓課程。他又指，平機會正設計另一個相關課程，希望隨著社會的關注加上培訓，日後可見成效。