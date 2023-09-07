嶺大Ocamp學生疑接吻舔手 校方稱將召開紀律委員會處理

繼香港大學和教育大學Ocamp爆出懷疑性侵事件後，嶺南大學亦捲入風波。近日網上流傳一條近4分鐘的影片，為嶺大宿舍迎新營花絮。影片內有疑似意識不良遊戲，包括男男或男女接吻、男生舔女生手指。嶺大表示已向涉事同學進行調查，並將召開學生紀律委員會處理有關個案。

從該條名為「LingU Hall E Ocamp 2023」影片所見，有一對男女及一對男性接吻，還有男學生舔女性的手指或男生舌頭與女生舌頭疑似打圈。遊戲亦有不少異性身體接觸，例如男女一起咬住同一件小食、女學生被「公主抱」及揹住等。

嶺大表示，已就宿舍迎新活動涉嫌不雅行為的同學進行調查，並準備召開學生紀律委員會處理有關個案。校方又指正著手成立專案小組，檢討來年迎新活動安排，呼籲受情緒困擾的同學聯絡學生事務處。校方又指明白年輕人對大學生活有正面的期望，必定會繼續深化正向教育的工作，培養學生成為負責任的好市民。