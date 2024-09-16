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2024-09-16 04:31:55
日報

嶼南落斜疑失控撼旅遊巴捲車底 內地女單車網紅客死異鄉

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南大嶼山發生致命交通意外。昨日下午3時許，一名31歲內地女子在羗山道踩單車落斜期間，懷疑失平衡跌在地上，繼而遭迎面上山的旅遊巴輾過當場證實不治。消息指，死者為內地單車女網紅「海莉子Hayley」，事發前5小時曾上載影片，顯示她與一行人在香港迪士尼樂園附近集合和出發。

事發昨日下午3時許，一名31歲內地女子與一行港人在南大嶼山羗山道踩單車期間，據報至羗山近成輝果園落斜時懷疑失去平衡並跌倒地上，越線猛撼對面上山方向的旅遊巴右尾轆，復遭捲入車底及輾過。

交通意外 單車

意外後女子遺體用白布遮蓋，身旁遺下一輛單車。(網上圖片)

旅遊巴司機涉危駕致死被捕

救護員接報到場後，當場證實女子不治，其遺體事後被警員用白布遮蓋，旁邊遺下一輛粉紫色單車。警方調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕59歲鍾姓旅遊巴司機。

消息指，死者是持雙程證來港的廣東茂名網紅「海莉子Hayley」潘海麗，生前活躍於抖音、嗶哩嗶哩和微博等內地社交平台。

抖音 單車手 交通意外

死者(前)昨出事前曾在抖音上載在港影片。

出事前5小時曾上載抖音片

死者在昨日早上10時許，即事發前約5小時，在抖音上載一條影片，可見她與另外12人在竹篙灣迪士尼碼頭附近集合準備出發，並稱自己已來到香港找朋友踩單車，以及標註為「香港騎遊」，詎料數小時後便命喪輪下，客死異鄉。死者身份曝光後，大批網民湧入有關社交平台留言悼念。

受意外影響，該段屬大澳唯一對外道路的羗山道一度全線封閉，4條新大嶼山巴士路線要暫停服務或縮短至石壁，富裕小輪已為大澳渡輪加班。