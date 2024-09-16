嶼南落斜疑失控撼旅遊巴捲車底 內地女單車網紅客死異鄉

南大嶼山發生致命交通意外。昨日下午3時許，一名31歲內地女子在羗山道踩單車落斜期間，懷疑失平衡跌在地上，繼而遭迎面上山的旅遊巴輾過當場證實不治。消息指，死者為內地單車女網紅「海莉子Hayley」，事發前5小時曾上載影片，顯示她與一行人在香港迪士尼樂園附近集合和出發。 事發昨日下午3時許，一名31歲內地女子與一行港人在南大嶼山羗山道踩單車期間，據報至羗山近成輝果園落斜時懷疑失去平衡並跌倒地上，越線猛撼對面上山方向的旅遊巴右尾轆，復遭捲入車底及輾過。

旅遊巴司機涉危駕致死被捕 救護員接報到場後，當場證實女子不治，其遺體事後被警員用白布遮蓋，旁邊遺下一輛粉紫色單車。警方調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕59歲鍾姓旅遊巴司機。 消息指，死者是持雙程證來港的廣東茂名網紅「海莉子Hayley」潘海麗，生前活躍於抖音、嗶哩嗶哩和微博等內地社交平台。