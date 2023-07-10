工人健康中心倡預報暑熱指數 勞工處研增京士柏額外量度位

工作暑熱警告推出近兩個月，但不同勞工團體批評不能符合實際所需。勞工處昨在香港工人健康中心舉行的研討會上回應指，一套指引無可能適用於所有行業，其目的亦非反映所有地點的熱壓力，而是向大家提供參考資料以準備防暑措施；另一代表則指，將來不排除京士柏外在其他地方增量度位置，讓在不同地區工作人士，獲更多貼近工作地區資訊。

香港工人健康中心項目經理王俊鈞昨在研究會上，形容出現暑熱指數達32(紅色暑熱警告)及34(黑色暑熱警告)是「天方夜譚」，指根據香港中文大學陳英凝等學者的論文，當指數達29.5，額外入院率就開始增加，再加上指數只採用京士柏位置數據，而非來自實際工作環境的監測數據，認為無法正確評估真正風險水平。他又指，暑熱警告曾出現相隔10至20分鐘取消再發出「彈出彈入」安排，令人無所適從，盼勞工處運用天文台各區天氣預測，計算出未來數天的暑熱指數，提早作出預報，並建議勞工處進一步優化指引。

出席同一場合的機電業工會聯合會主席張永豪則表示，工友對指引的執行方面反應正面，但認為勞動量及工作環境的界定有討論空間；舉例根據指引，機電業屬中等勞動，但涉及工種太多，如部分工種與紮鐵師傅一同進行工序，但紮鐵師傅列為極重勞動，他們維持中等勞動，安排欠理想；工作環境方面，他曾在烈日下身處室內玻璃幕牆封閉環境內工作，較有風的戶外環境更辛苦，建議訂條款關顧工人或利用智能手帶等科技檢測工人健康，確保工人個人身體狀況。

勞工處職業健康顧問醫生溫遠光表示，一套指引無可能適用於所有行業，稱設立指引的目的是供全港市民參考、及早做好暑熱控制。他認為，目前大眾已提升對熱壓力的關注，是一個好開始；又指京士柏數據已能反映香港整體的暑熱因素，以及其對整體市民的影響，相信只要大家盡量按照指引做，就能助大部分工人改善暑熱問題。

勞工處另一代表、署理高級職業環境衛生師(發展)林廣興回應指，天文台與中文大學共同研究的暑熱指數時，以京士柏位置數據出發，故現時公布的數據仍以京士柏為準，但明白不同工作位置與天文台有差別，將來不排除增加額外的量度位置，讓在不同地區工作人士，獲更多貼近工作地區資訊。就提早預警，他表示，勞工處與天文台緊密合作，分析今年數據後，考慮將來調整預測。