工作暑熱警告被批指引離地　勞聯斥：工友到取消仍未知悉

勞工處昨日首次發出黃色工作暑熱警告，歷時兩小時，但事後警告被各界批評猶如「無牙老虎」，十分離地。勞聯主席、立法會議員林振昇接受電台訪問時指出，當時有些工友未必即時知道勞工處發出警告。但即使得悉，工友亦不知應如何作出相應預防措施及安排，同時亦不清楚本身工種勞動強度，屬於哪一級別。

勞聯：工友到取消仍未知悉

林振昇又指，工會昨日有成員到實地了解過，發現有些在工地的工友於警告生效期間休息，但該均屬於平時慣有安排。工友可能不知道在指引下，本身可享哪些權利或休息安排等。同時，不同公司的人力資源部需時間處理指引下安排，入職時僱主亦要向員工講清楚，並建議勞工處多作宣傳

而勞聯副主席、勞工顧問委員會僱員代表譚金蓮則斥，大部分工種，包括園藝、裝修、物管、清潔、保安等，因工作關係不能看手提電話，以致難察覺暑熱警告經已生效，譬如昨日有裝修師傅直至警告取消後仍不知悉。