工作暑熱警告｜未與氣溫35度「極端酷熱」天氣提示掛勾　林振昇倡勞工處納考慮因素

本港天氣近日持續酷熱，勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，但半個月以來只發出過3次黃色警告。選委界立法會議員、勞聯林振昇接受本報查詢指，指引是按天文台暑熱指數發出相應工作暑熱警告，認為政府是否發出警告具科學根據。他同時建議，勞工處應參考天文台在氣溫普遍達攝氏35度時發出的「極端酷熱」天氣提示，當提示發出後便需讓僱員休息。
倡「極端酷熱」提示同讓僱員休息
天文台日前宣布，當氣溫達35度時會透過「我的天文台」流動應用程式，向用戶發出「極端酷熱」天氣提示。不過，勞工處月中推出的工作暑熱警告，並未將有關提示列作考慮因素之一。林振昇解釋，勞工處年初諮詢業界時，天文台尚未推出「極端酷熱」天氣提示，因此建議勞工處與天文台加強溝通，並考慮日後發出有關提示時，一併安排戶外工作僱員適當休息。
有工友不諳工種勞動級別
林振昇又說，若天氣夠熱而警告系統只依從暑熱指數，或會低估僱員中暑的風險，認為可在現有警告系統基礎下，增設一個與「極端酷熱」天氣提示有關的級別，建議休息時間可介乎黃色和紅色警告級別之間。他指，有工友會疑惑為何發出「極端酷熱」天氣提示後，仍未能享有休息時間，「想(政府)訂返個簡單準則，(制定)清楚嘅休息時間俾工友參考。」
另外，林振昇指勞工處在發出3次工作暑熱警告後，普遍工友都認識警告系統，但仍有工友不清楚自己工種屬輕勞動、中等勞動或重勞動等分類，「自己覺得重，但可能指引是中」。他建議，僱主事前應清楚向僱員交代工種的工作量級別，讓僱員更清晰、毋須自行判斷。