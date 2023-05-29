工作暑熱警告｜未與氣溫35度「極端酷熱」天氣提示掛鈎　林振昇倡勞工處納考慮因素

本港天氣近日持續酷熱，勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，但半個月以來只發出過3次黃色警告。選委界立法會議員、勞聯林振昇接受本報查詢指，指引是按天文台暑熱指數發出相應工作暑熱警告，認為政府是否發出警告具科學根據。他同時建議，勞工處應參考天文台在氣溫普遍達攝氏35度時發出的「極端酷熱」天氣提示，當提示發出後便需讓僱員休息。

倡「極端酷熱」提示同讓僱員休息

天文台日前宣布，當氣溫達35度時會透過「我的天文台」流動應用程式，向用戶發出「極端酷熱」天氣提示。不過，勞工處月中推出的工作暑熱警告，並未將有關提示列作考慮因素之一。林振昇解釋，勞工處年初諮詢業界時，天文台尚未推出「極端酷熱」天氣提示，因此建議勞工處與天文台加強溝通，並考慮日後發出有關提示時，一併安排戶外工作僱員適當休息。