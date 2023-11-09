工務小組通過55億重建荔枝角收押所 議員斥造價高：立法會都冇咁靚

懲教署荔枝角收押所將會重建。立法會工務小組委員會昨通過重建收押所的55億元撥款，但會上多名議員關注造價過高。

地產及建造界龍漢標指，扣除「智慧監獄」元素的費用，重建造價仍非常高，並指每方呎建築費與興建五星級酒店的價錢相若。選委界何君堯更指本港有逾千億赤字，指不可能建「五星級的監獄」，又指重建後收押所設有牙科診所等設施，「我哋喺出面都要排隊等(睇牙科)，喺(收押所)入面仲有隊快queue俾你？」形容「太好服侍」令囚犯不想離開。他亦指，收押所設立籃球場、排球場及室內運動場，形容「搞搞下立法會設備都冇咁靚呀。」