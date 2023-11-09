工務小組通過55億重建荔枝角收押所 議員斥造價高：立法會都冇咁靚

懲教署荔枝角收押所將會重建。立法會工務小組委員會昨通過重建收押所的55億元撥款，但會上多名議員關注造價過高。
地產及建造界龍漢標指，扣除「智慧監獄」元素的費用，重建造價仍非常高，並指每方呎建築費與興建五星級酒店的價錢相若。選委界何君堯更指本港有逾千億赤字，指不可能建「五星級的監獄」，又指重建後收押所設有牙科診所等設施，「我哋喺出面都要排隊等(睇牙科)，喺(收押所)入面仲有隊快queue俾你？」形容「太好服侍」令囚犯不想離開。他亦指，收押所設立籃球場、排球場及室內運動場，形容「搞搞下立法會設備都冇咁靚呀。」
政府同意造價觀感很高
保安局副局長卓孝業回應稱，同意造價觀感非常高，指重建中有三成用地是診所，包括興建負壓隔離室、手術室等設施，亦要提供探訪室和等候空間，兩成用地作行政用途，惟收押所保安要求高，間隔要求較密，有別於一般居住設計，造價亦難與五星級酒店比較。
另外，何君堯又指荔枝角收押所具集體回憶，倡效澳洲辦「坐監旅遊團」讓旅客感受坐監的感覺，又稱監獄很有特色，「原來呢個戴耀廷坐過，試試啦。」保安局長鄧炳強回應指，會平衡發展和保育，有需要重新發展成紀律部隊設施便會做，例如馬坑監獄有一段時間不需要用，活化後成為青少年訓練場地等。