工展會下周六開鑼 首准售酒類產品 1蚊阿一福袋限量售

第57屆工展會於下周六(16日)至明年1月8日，一連24天在銅鑼灣維園舉行，場內設逾900個攤位，分為10個展區，涵蓋吃喝玩樂各範疇。每個主題區都會提供超低價的限量商品，如只需1元可購得原售502元含鮑魚和蝦子麵的阿一「祿」福袋、49元可購2005喜拉茲紅酒、199元睡康寧舒壓枕等。

2023年即將完結，市民期待聖誕和新年活動陸續舉行；當中一連24日的工展會於下周六(16日)起在維園開鑼。響應政府夜繽紛活動，每晚7時後市民可免費入場，而聖誕至除夕期間開放時間將延長一小時至晚上10時關閉。一如往年展商會推出大量折扣優惠及低至1蚊、1折限量產品外，並首次容許出售酒類產品。主辦的廠商會對銷情充滿信心，亦相信雖然不少市民周末北上，工展會仍可吸引留港的港人入場消費。

展商准賣酒如虎添翼

在「潮飲、潮食區」中，除有美食外，首設酒精類飲品攤位，提供紅白酒、手工啤酒、日本威士忌等。參展商朗漫酒業(亞洲)總經理吳承宗表示，過去也有參與工展會，出售無酒精葡萄酒。因為工展會客群以家庭為主，今屆展會主力推銷無酒精產品，但亦認為容許出售酒精類飲品安排，對銷情幫助很大，「工展會可以兩樣都賣得，我哋如虎添翼！」吳承宗又表示，公司早前亦有在葵芳舉行的美食嘉年華開設攤位，銷情更是疫情前的兩倍，故相信即將舉行的工展會，銷情亦會非常不錯。

至於首次參與工展會的濟生堂製藥廠發展部主任彭一峰亦對銷情感樂觀。他稱，香港即將進入冬季，季節性流感肆虐，不少市民或需購買藥物「看門口」；且公司亦會在展會期間推出一元主打產品「克療痰」，相信可以趁機吸納新客源。

廠商會︰有信心吸引留港消費

廠商會長史立德表示，因想吸引年輕人消費群，故容許工展會內售賣含酒精產品。他指因工展會橫跨聖誕和新年黃金消費檔期，對銷情充滿信心，並期望可突破以往10億元的銷售額，人流保持在100萬人次。史立德又回應港人北上潮的影響，指工展會是香港人的集體回憶，雖然不少市民周末北上，但仍有信心工展會可吸引港人留港消費。

除了食和買，活動期間亦有多項精彩活動及攤位遊戲，如粵劇表演、電台特備節目、 武術表演及一系列以聖誕節為主題的活動和攤位遊戲等。「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。

