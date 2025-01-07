工展會人流如鯽圓滿結束 廠商會：丁財兩旺 人流銷售額完全復常

為期24天的工展會於昨晚結束，展期最後一天場內人流如鯽。各參展商戶把握時間「劈價」促銷，而市民則在最後階段入場「掃貨」；其中有市民花3,000元提早辦年貨，稱今年產品價格較去年便宜，有展商就稱人流與去年相若。廠商會表示，今屆工展會人流不錯，預計整體入場人次有130萬，相信可達到預期的10億元整體銷售額，形容活動「丁財兩旺」，完全復常到疫情前水平。
今屆工展會展展期的最後一天開放，場內設逾900個攤位、11個主題專區，各參展商戶把握最後時間，務求清走存貨。展商朗曼酒業(亞洲)總經理余衛甫表示，今年活動人流與去年相若，認為工展會的品牌有助吸引市民到場，加上攤檔位於近天后出入口，故人流相對不俗。他又提到，今年營業額下降一成，但仍優於預期，攤檔亦成功清貨。
展會場外不時見到有市民「一抽二掕」離場。形容「年年都會去工展會」的鍾太花了3,000元，選購花膠、鮑魚，提早辦年貨。她指今年產品價位較往年低，相信與近年經濟欠佳，展商調整售價有關。另一名市民許太昨日更是第三度入埸，購買喜愛的咖啡豆、鮑魚等貨品。她笑指，今年3次到工展會是想先「視察情況」再選購自己喜歡的東西，而展會內的產品價位合理。
盧金榮：市民消費模式有變
廠商會會長盧金榮總結活動時指，今屆工展會丁財兩旺，人流及生意額均完全復常到疫情前水平；24天展期未受市民外遊或北上影響，約130萬人次入場，內地旅客消費亦有增長，預料達整體10億元銷售額。
盧金榮又觀察到，市民消費模式有變，「今次展會市民不似以往咩都買，選購時會按需要，場內逗留時間則長了」。他續指，這屆展會入場人士年齡層「年輕了」，廠商會計劃明年進一步擴大該區域，增加節目與酒品，吸引更多年輕人。
另外，因應深圳恢復「一簽多行」，工展會向自由行旅客派發免費門券，並首次推出銀髮優惠。廠商會副會長施榮恆表示，不少展商都反映多了內地旅客來消費，估計增長接近三成，銀髮優惠亦受市民歡迎。