工展會今日結束 商戶稱人流跌兩成 銷情遜預期

正在維園舉行的工展會今日晚上8時結束。昨日為會期最後一個周日，場內人流不俗，部分位置需要挨肩擦背前進；商戶亦提早推出「快閃」折扣，如100元5包原價28元的瑪格麗特披薩、200元6罐鮑魚等務求散貨。場內商戶均表示，今屆展會人流較去年下跌兩成，因不少港人外遊和本地另有大型活動舉辦；加上入場人士消費力比以往弱，今年的生意平平。

農曆新年臨近，不少市民選擇在工展會辦年貨。出售海味的德成海味負責人黃女士表示，大多市民都「無辦得咁闊綽」，「(市民)會買蠔豉髮菜，但海參、花膠、魚翅就滯銷」，預測生意額會遜於預期。她又指，今年人流較去年少兩成，相信和港人外遊及北上，留港消費人數減少有關。

出售糖果的甄沾記負責人周小姐亦認同人流有所下跌，尤其聖誕前市道相當平淡，到聖誕後才好一點。周小姐相信人流下跌與本港有多個大型活動舉行有關，「有太多同型嘅市集，大家爭緊同一個餅」，如正在旺角舉行的漁農美食嘉年華便可能分散了人流。

至於熟食檔的銷情亦一般。蛋撻王採購總監李復強指出，以往聖誕假期和元旦是最好生意的時段，但今年明顯較前幾年差，「今年人流比平日多少少，但以前可以多一半！」李復強又指，入場人士消費力比以前弱，客人以一老一幼為主，「 年紀大啲就好睇住個市，帶住細路媽媽就睇住價錢」，市民消費前都會諗一諗。