工展會今閉幕　廠商會指創下共10億元銷售額

工展會今日閉幕，廠商會指受惠於零售市道回暖及節日旅客增長，加上展會豐富的折扣優惠和娛樂體驗，為期24天的展會人流暢旺，吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億元銷售額。
下屆工展會迎來第60屆里程碑
廠商會會長盧金榮對今屆工展會的成績感到滿意，他指出保健品、海味及酒品特別受歡迎，帶動整體銷售成績。他指出過去一年零售市道顯著回暖，而且聖誕及新年期間，城中各項特色節慶活動將日均旅客數量推升至疫後新高，消費氣氛熱烈。工展會除了把握這些外在利好因素，更豐富展會內容及獎賞，包括在聖誕期間延長開放時間、旅客及晚上7時後進場人士可免費入場、聯同展商推出數百項折扣優惠，以及送出總值400萬元的禮品，成功吸引人潮，充分釋放購買力。下屆工展會將迎來第60屆的重要里程碑，盧表示廠商會將持續創新，為市民和旅客提供更優質的展會體驗，為香港經濟注入動力。
廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆感謝參展商、市民以及社會各界的鼎力支持。他強調工展會不僅是年度購物盛事，更是一個傳遞關愛、凝聚社會的平台。展會期間，大會為慈善團體、社企及復康單位提供免費攤位，同時接待了長者、基層市民及單親家庭等弱勢社群免費入場，並資助他們選購心儀產品，發放正能量。