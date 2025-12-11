工展會周末開鑼 推消費優惠 廠商會冀帶出正能量

年度壓軸活動「第59屆工展會」將於周六(13日)起於維園舉行，活動有大量多元產品與驚喜折扣，包括低至1元或1折發售，每日均免費供應30杯紅白酒。主辦的廠商會指市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦幫助到受影響的宏福苑居民。

新一屆工展會於周六至下月5日在維園舉行，朝11晚9時開放，而23至31日延長開放一小時，而活動最後一天會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚7時起所有人免費入場(1月5日除外)。

活動設有超過900個戶外攤位，分布於「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」等12個主題展區，從地道美食到各樣生活所需產品一應俱全。另外，今屆新增兩個展區，分別為「家鄉風味區」及「樂齡活力區」。