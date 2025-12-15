工展會商戶推優惠谷消費 冀減沉重氣氛 市民買得開心 陳茂波：市場未來預期正面

一連24日在維園舉行的工展會周六展開，昨迎來展期首個周日，不少市民攜帶手推車、環保袋等到場購物；商戶紛紛推出優惠，如限定福袋、展會限定商品、買一送一等望帶旺會場，讓市民買得開心，同時舒緩社會因大埔大火彌漫的沉重氣氛。財政司長陳茂波亦指，周六到訪工展會時，發現有參展商著力於產品創新和科技應用，有利於觸發消費意欲、刺激銷售；並指市場對本港未來經濟的預期正面。

有香港製造的品牌推出展覽限定羊腩丸、海味舖推出多項限定優惠，減幅由約數十元至半價不等。攜手推車進場的梁女士購入了不少食品，包括合桃、臘腸與糖果等，她指場內食物不僅比外面便宜，亦更新鮮，至少節省了十多元。從加拿大回港探親的鄭先生表示已十多年沒有回港，這次來工展會主要為補給一些傳統食品，不只有折扣亦確保是正貨。買了不少電器的張先生就指自己每年必會到埸，有感今年購物氣氛很熱鬧。

熱愛烹調的黃先生稱到場主要為了置入海味和醬汁，亦有購買餅乾和麵。除因為臨近過年等節慶買了不少食品，亦因在展覽中可一次過購入外面超市或街市難以找到的醬料，「這裡很齊全，平時可能要去專門店或是舊式街市的雜貨店才買得到」。對於是否有受大埔火災影響購物心情，他直言認為天災人禍很慘，但不會因此影響生活，「人還是得活著，就要繼續努力活下去，只希望政府可以把事件認真處理好。」同行的梁先生亦指，心情不可能不受影響，但生活不會延期，還是得繼續過日子。」

推優惠帶動經濟及社會氣氛 有見社會沉重氣氛未消，不少店家直言今年特別多推折扣和優惠回饋社會，亦望能帶動經濟及搞好社會氣氛。蛋撻王參展多年，採購總監李先生指，首兩日人流比往年約少了至少三至四成，或多或少受社會沉重氣氛影響，希望推出的展覽特色開心果產品讓食客均「開開心心」。

今年是第三年參展的濟生堂，營銷總監彭先生指首兩天生意雖較平淡但亦算理想，客群較多是中年人士，周末亦有見一家大小，亦見小部分遊客，約佔三成。 林記海味有限公司負責人張先生則指今年首次參展，生意整體不俗，臨近冬至和過年，不少人對鮑參翅肚購買意欲增加，有望生意額比一般門市高約15%；為舒減社會沉重氣氛，亦盡量大幅減價，讓市民買得更開心。

陳茂波：重點研究擴大經濟發展 財政司長陳茂波昨日發表網誌，指有本地商會調查顯示，本港企業對營商前景的信心顯著上升；而過去數月，相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，部署開拓內地及國際業務，這些都反映市場對香港未來的正面預期。 陳茂波又提到周六到訪工展會，發現參展商著力於產品創新和科技應用，有利於觸發消費意欲、刺激銷售。他又指即使面對不明朗的外圍因素，今年本港經濟仍穩步發展，預計全年經濟增長3.2%。加上今年首11個月訪港旅客人數超過4,500萬人次，按年增幅12%；相信接下來聖誕和新年假期，各種活動及商戶優惠推廣會注入更大經濟動力。他又透露，新一份財政預算案的公眾諮詢，會重點研究擴大經濟發展的面向及領域。