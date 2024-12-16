工展會熱賣抵寒冬 受惠一簽多行 展商推優惠吸客 信香港製造勝在有保證

一年一度的工展會，一連24日在銅鑼灣維園舉行，今年有逾400個參展商、合共900多個攤檔參與。昨日是工展會第二日展期兼首個周日，本港天氣雖創下入冬最凍紀錄，但嚴寒不減市民及旅客購買熱情，展場內擠得水洩不通。有參展商稱生意較去年好，亦瞄準深圳恢復及擴大「一簽多行」帶來的商機，推出不同的產品優惠吸客吸金，對生意有信心；北上消費雖成趨勢，但有參展商及內地旅客認為，香港商品有品質保證是一大賣點。

本港市區氣溫昨晨低見攝氏13度，創下入冬以來的最低紀錄。惟寒冷天氣並無減低市民入場的意欲，下午大約兩時，入口附近的小食檔人頭湧湧，檔口之間的通道幾乎走不動。不少市民在熟食檔前購買熱食「暖暖身」。除了熟食檔，售賣參茸海味的攤檔就最受市民歡迎。各個攤檔都使出「渾身解數」，以福袋或優惠價錢吸客，例如100元購買8罐鮑魚，或者200多元內含鮑魚和臘腸等產品的福袋。

海味店德興隆的負責人李小姐表示，人流與去年相若，以首兩日的營業額計算，生意較去年多出兩成。她表示，今年公司推出各種優惠組合，例如100元8罐鮑魚，亦有200元8罐鮑魚，兩者都很受歡迎。

李小姐指，預期一簽多行政策推行後，會有不少深圳旅客前來購物，而這兩天亦遇到不少專程來掃貨的內地旅客，故希望推出不同的產品優惠，「幫助一簽多行的朋友買到好抵的香港產品」。雖然目前整體經濟環境欠佳，但她指，客人出手普通較闊綽，「始終年尾都要食，平均消費千多二千，客人預算都在二千至三千元內。」她預期，今年生意額會較去年高約兩成。