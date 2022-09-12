工展會購物節傍晚結束 廠商會︰至4時6萬人入場合乎預期

(更新17:00)主辦「2022工展會購物節」的香港中華廠商聯合會表示，展會最後一日人頭湧湧，場外一度有近千名市民排隊等候入場；截至今日下午4時，該展的總入場人次近6萬，總銷售額約港幣6,000萬元，合乎預期。

廠商會會長史立德對今屆的結果感到相當滿意，指近日疫情雖有反覆，但無阻市民的熱情，反映香港經濟正穩定復甦，市面消費氣氛一直有改善，加上中秋長周末以及政府消費券的加持下，這幾天場內人流非常暢旺，市民購物氣氛熱烈；「這亦反映香港人對『工展會』的熱愛和支持，為廠商會接下來兩大展覽活動─『第9屆香港美食嘉年華』及『第56屆工展會』打下強心針。」

史立德亦向各大政府部門、參展商、贊助機構，以及支持機構的參與和鼎力襄助表示衷心的謝意，令是次購物節圓滿舉行。

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在機場亞洲博覽館舉行的工展會購物節，今午5時半閉幕。大批市民把握掃貨最後機會，場內人頭湧湧。有展商把握展期，割價促銷。

有居於港島的市民表示，適逢假期，今日專誠入場，但購物節在亞博館舉行，位置偏遠，多少影響購物慾，「要攞住大包細包返屋企，條路太遠，會買啲較輕巧貨品。」亦有帶同行李喼到場市民表示，居於荃灣，已是第二次入場，「今日最後一天，看看是否有平價貨。」並不會計算會花多少錢。

展商︰今年工展會購物節銷情遜去年

有展商指，展期正值中秋假期，人流不俗，但消費力較去年遜色，「今年早前有美食節，相隔一個月又有購物節，可能啲人美食節都買左唔少野。」亦有展商指，「消費券已近尾水，市民銀彈已所餘無幾。」

大會提供4條穿梭巴士來往屯門、元朗、天水圍及荃灣。會場內不可試飲試食，入場人士亦要有疫苗通行證及掃「安心出行」，持黃碼人士不可入場。