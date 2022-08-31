工展會購物節 下周五亞博開鑼 廠商會冀銷售額達8000萬

浪接浪的消費展覽未隨暑期踏入尾聲結束，廠商會下周再帶來「濕平」好機會，並讓大西北居民更短路途參與「執平貨、買新品」的展覽活動。「工展會購物節」9月9日再於大嶼山亞洲國際際博覽館登場，場內有低至一折產品，又有商戶帶來新產品亮相。廠商會會長史立德指，去年首辦成績理想，今年冀再下一城，適逢展期跨越中秋節，又有消費券助力，冀銷售額由去年6,000萬元升至8,000萬元。

圖：陳奕釗

廠商會將辦第二屆「工展會購物節」，史立德指，去年短短3天展期成績亮麗，今年同樣受惠消費券發放，又適逢中秋長假，加上入場限制放寬至目前的八成半、市民數年沒旅行累積消費力，更笑言「嚟亞博館睇下啲飛機當去咗旅行，望梅止渴」，有信心疫情下入場人數不減，維持約5萬甚至更好達6萬等，銷售額冀達8,000萬元。

為方便市民到亞博入場，廠商會安排免費交通或機鐵優惠。而因應展覽目標吸引本地客而非商貿，故沒有申請讓安心出行「黃碼」人士入場的安排。近日確診數字每日八、九千宗，史立德坦言「少少擔憂」疫情擴大，但稱「唔避得咁多」，要平衡商戶生存和市民健康，會場亦會做好防疫措施，如不准試食等，又說展期僅數天，不希望要腰斬。

購物節規模勝去年30%，有350個攤位，場內有大量低於一折精選產品，大會亦準備了消費獎、抽獎活動等送出總值逾130萬元豐富獎品，又有歌舞表演和親子工作坊，冀成中秋長假好去處。

一豚豬手專門店首次參加該展，代表樊梓婷表示，因亞博地點較偏遠，上周又重開新冠治療中心，憂影響入場人數，但參考去年底的工展會表現，仍冀有20%銷售增長。代理商Just Kidding為展覽帶來新引入的免煮湯包，董事總經理楊淑雲指目標讓品牌曝光，適逢中秋長假，相信有助帶旺展場。

工展會購物節詳情參考：https://www.hkbpe.com.hk/