熱門搜尋:
姜濤 立秋 鍾培生 暑假活動 三隧分流 親海駅II 居屋2023 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 防曬 香港小姐2023
返回
本地
2023-08-07 16:09:40

工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差(圖輯)

分享：
工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝)

工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝)

一連4日「第3屆工展會購物節」今日（7日）最後一日，不少參展商昨趁周日假期較多人流，推出割價優惠，如100元有5罐鮑魚、100元的床上用品四件套裝等。有展商指，每年都有參加工展會購物節，今年的生意額是歷年最低，比去年少大約三分一，相信是疫情過後恢復通關，較多市民外遊，本地消費時寧願「慳住洗」。

另外亦有市民表示，會場選址偏遠，場內售賣的貨物種類亦很常見，形容「買唔落手」；有自駕到場的市民認同亞博館並不「就腳」，但讚同今年重啟試食並可在場內進食，但認為大會應提供更多枱凳讓市民坐著進食。

工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝)

廠商會表示總入場人次超過6萬  合乎預期

為期4天的「第3屆工展會購物節」將於今日（7日）下午5時30分閉幕，香港中華廠商聯合會（廠商會）表示，截至今日下午5時，該展的總入場人次超過6萬，總銷售額約港幣6,000萬元，合乎預期。

廠商會會長史立德對今屆展會成績感到滿意，指自社會復常後，經濟持續改善，加上正值暑假，令4天展期人流暢旺；「今屆『工展會購物節』首設熟食區，並開放試飲試食，使場內氣氛更為熱鬧，加上大會和展商推出許多優惠，增加市民的購物意欲。」他續指，雖然購物節的定位是面向本地消費者，但由於選址在亞博館，鄰近港珠澳大橋香港口岸，整個展期吸引了數十個來自內地和澳門的旅行團入場消費，幫助參展商開拓大灣區客源。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆感謝參展商、市民，以及各界的支持，使今屆「工展會購物節」續創佳績。他表示，承接着「工展會購物節」的良好勢頭，廠商會將積極籌備「第10屆香港美食嘉年華」，以及年底在維園舉行「第57屆工展會」，為香港經濟注入源源動力。

工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝) 工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差 (蘇文傑攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受