工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差(圖輯)

一連4日「第3屆工展會購物節」今日（7日）最後一日，不少參展商昨趁周日假期較多人流，推出割價優惠，如100元有5罐鮑魚、100元的床上用品四件套裝等。有展商指，每年都有參加工展會購物節，今年的生意額是歷年最低，比去年少大約三分一，相信是疫情過後恢復通關，較多市民外遊，本地消費時寧願「慳住洗」。

另外亦有市民表示，會場選址偏遠，場內售賣的貨物種類亦很常見，形容「買唔落手」；有自駕到場的市民認同亞博館並不「就腳」，但讚同今年重啟試食並可在場內進食，但認為大會應提供更多枱凳讓市民坐著進食。