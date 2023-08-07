工展會購物節｜今最後一日展商推優惠促銷 有檔主稱生意額歷年最差(圖輯)

一連4日「第3屆工展會購物節」今日（7日）最後一日，不少參展商昨趁周日假期較多人流，推出割價優惠，如100元有5罐鮑魚、100元的床上用品四件套裝等。有展商指，每年都有參加工展會購物節，今年的生意額是歷年最低，比去年少大約三分一，相信是疫情過後恢復通關，較多市民外遊，本地消費時寧願「慳住洗」。
另外亦有市民表示，會場選址偏遠，場內售賣的貨物種類亦很常見，形容「買唔落手」；有自駕到場的市民認同亞博館並不「就腳」，但讚同今年重啟試食並可在場內進食，但認為大會應提供更多枱凳讓市民坐著進食。
廠商會表示總入場人次超過6萬 合乎預期
為期4天的「第3屆工展會購物節」將於今日（7日）下午5時30分閉幕，香港中華廠商聯合會（廠商會）表示，截至今日下午5時，該展的總入場人次超過6萬，總銷售額約港幣6,000萬元，合乎預期。
廠商會會長史立德對今屆展會成績感到滿意，指自社會復常後，經濟持續改善，加上正值暑假，令4天展期人流暢旺；「今屆『工展會購物節』首設熟食區，並開放試飲試食，使場內氣氛更為熱鬧，加上大會和展商推出許多優惠，增加市民的購物意欲。」他續指，雖然購物節的定位是面向本地消費者，但由於選址在亞博館，鄰近港珠澳大橋香港口岸，整個展期吸引了數十個來自內地和澳門的旅行團入場消費，幫助參展商開拓大灣區客源。
廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆感謝參展商、市民，以及各界的支持，使今屆「工展會購物節」續創佳績。他表示，承接着「工展會購物節」的良好勢頭，廠商會將積極籌備「第10屆香港美食嘉年華」，以及年底在維園舉行「第57屆工展會」，為香港經濟注入源源動力。