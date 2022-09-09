工展會購物節 智能產品爭入屋 廠商會：撐經濟助解悶

疫中誕生的工展會購物節今日載譽回歸，主辦的廠商會冀乘接去年好成績，今年續於亞洲博覽館「添食」吸納大西北客源，望藉中秋長假成績再有突破。突破的還包括新增「智能電子產品區」，有商戶帶來小型智能水耕機，亦有樂齡科技公司參展，希望推廣生活化新電子科技產品，打破工展會只賣小家電和食品的傳統。

圖：鍾式明

新增的電子產品區有12個攤位，逾15間展商參展。其中「青萌」在場內展銷原價1,820元、特價1,380元的智能水耕機，市場經理賴嘉慧表示，以往多參加商貿展，今次希望試試消費展，將小型、價錢相宜、無蚊蟲等優勢讓水耕作產品引入一般家庭住戶。「醫念科技」主力研發樂齡科技，產品包括認知訓練智能麻雀書法系統，也設計其他訓練認知的遊戲，聯合創辦人禤先生指，認為工展會也有科創企業嘗試的機會，希望讓老人家或一家大小入場體驗生活化科技產品。

購物節當然要「抵買」產品。以出產剪刀工具見稱的「張小泉」再度參展，精選原價65元指甲剪特價20元，銷售主任楊小姐形容售價屬「史無前例」，優惠比上屆多，適逢中秋，加上上期消費券「水尾」，市民或剩數百元，冀以百多元優惠貨吸客，望薄利多銷，可增三成生意額。開業逾30年、首次參展的大豐企業除展銷傳統蝴蝶牌果仁，亦帶來新口味果仁，並推出每日限量20份以優惠價88元福袋，內有值200多元果仁。會場不設試食，為吸引參觀者，負責人石先生會免費派發小包裝果仁，坦言成本高幾倍，希望留下印象吸引回頭客。