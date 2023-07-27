工展會購物節 8.4亞博館舉行 部分美食低至一折

暑假活動一浪接一浪，廠商會昨(26日)宣布在下周五(4至7日)一連四日，於亞洲國際博覽館舉辦「第3屆工展會購物節」，現場設6個展區、有逾300個攤位。參展商提供大量優惠，部分低至一折，亦有一蚊產品，如半公斤香米。今屆購物節新設「為食•玩天地」展區，區內有多個美食攤位和免費遊戲攤位，每日更向入場者派發1,000份免費雪糕。
今屆工展會購物節設「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」等展區；提供不少限量優惠產品，如一蚊粟米、一蚊米粉、原價60元的鴻福堂自家湯(隨機口味)以20元推廣價出售、144元的珍品專家急凍土耳其海參(半磅)減至20元出售。德國寶場內部分小家電低至約五成發售，如可摺疊式高速電蒸鍋、光波萬能煮食爐，由原價1,480元，限量推出低至699元和799元出售。
今年新設的「為食•玩天地」展區內，有20個美食攤位，銷售本地和來自世界各地的特色美食，同區亦設有多個免費遊戲攤位和夏威夷小結他、舞蹈等表演活動，遊人可以邊睇邊食邊玩。
參展商對人流有信心
購物節於機場亞博館舉行遠離市區，參展商浚一企業市場總監楊健玉坦言，購物節人流或比銅鑼灣舉辦的工展會少，但相信港人會「邊度有嘢食就去邊度」，故對銷情仍有信心。她又提到會就活動推出特別優惠，包括入場人士如出示旗下品牌「東香醉」有關的新聞報道，購買100元6條的東北粟米時可多送一條；如買原價175元一包的東北大米(5kg)可獲280元兩包優惠。
另一參展商怡加新(香港)實業則連續第三年參與活動，董事總經理陳嘉新表示，按往年經驗，購物節人流會比預期中好，「我記得第一年啲人係排到出去」；因主辦方安排了不少交通工具，故不太擔心入場人流。對今年新設熟食攤區，陳指，公司攤檔主要售人手製造的新鮮粟米汁，料熟食區有助提高銷情，「啲人食完嘢可能會買多一兩支嘢飲！」
廠商會會長史立德表示，過往購物節的生意額達6千萬元，在疫後復常及消費券的加持下，對今年銷情感樂觀，加上設有熟食攤位，相信能夠刺激市民入場；又指去年購物節入場人次為6萬，預期今年可突破8萬人，期望生意額亦更上一層樓。
購物節於亞博館舉行，入場費10元。活動期間，主辦方提供4條免費接駁巴士路線，來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至會埸，亦設由東涌巴士總站(港鐵東涌站B出口)直達亞博館的免費東涌特快巴士X1。市民購買即日來回機場快綫也有折扣。