工展會購物節 8.4亞博館舉行 部分美食低至一折

暑假活動一浪接一浪，廠商會昨(26日)宣布在下周五(4至7日)一連四日，於亞洲國際博覽館舉辦「第3屆工展會購物節」，現場設6個展區、有逾300個攤位。參展商提供大量優惠，部分低至一折，亦有一蚊產品，如半公斤香米。今屆購物節新設「為食•玩天地」展區，區內有多個美食攤位和免費遊戲攤位，每日更向入場者派發1,000份免費雪糕。

今屆工展會購物節設「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」等展區；提供不少限量優惠產品，如一蚊粟米、一蚊米粉、原價60元的鴻福堂自家湯(隨機口味)以20元推廣價出售、144元的珍品專家急凍土耳其海參(半磅)減至20元出售。德國寶場內部分小家電低至約五成發售，如可摺疊式高速電蒸鍋、光波萬能煮食爐，由原價1,480元，限量推出低至699元和799元出售。

今年新設的「為食•玩天地」展區內，有20個美食攤位，銷售本地和來自世界各地的特色美食，同區亦設有多個免費遊戲攤位和夏威夷小結他、舞蹈等表演活動，遊人可以邊睇邊食邊玩。