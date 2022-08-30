工展會購物節2022｜9月9日亞博館開鑼 廠商會冀銷售額達8000萬

廠商會第二屆「工展會購物節」將於9月9日至12日舉行，會長史立德指，適逢消費券發放，去年短短3天展期成績亮麗，今年冀再下一城，除展期加1天，規模也大三成，攤位增至約350個；加上中秋節長假期，他希望銷售額由6,000萬元升至8,000萬元，目標入場人士維持在5萬至6萬。

會場不准試食「黃碼」者禁入場

因應疫情升溫，史立得表示購物節得4天展期，不希望要腰斬，會場會做好防疫措施，例如不准試食、提醒入場人士須帶好口罩等。他對購物節銷情樂觀，他解釋因入場限制由去年50%上限，增至目前的八成半，又跨越中秋長假，加上有消費券幫助，相信市民數年沒有去旅行，仍累積一定消費力。他更笑言，市民可以「嚟亞博館睇吓啲飛機當去咗旅行，望梅止渴」。史立得補充，因購物節目標吸引本地客，並非商貿性質，因此沒有申請讓安心出行「黃碼」人士入場。

免費穿梭巴士來往元朗屯門天水圍荃灣

工展會購物節9月於亞博館舉行，廠商會安排4條來往元朗、屯門、天水圍和人荃灣免費穿梭巴士、贊助市民免費乘坐東涌特快巴士X1，又再與港鐵合作，市民可以優惠價47元乘坐機場快綫來往亞博館及市區。廠商會又安排了一些工作坊駐場，冀以親子活動吸引入場人士來歡渡中秋佳節。