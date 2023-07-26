工展會購物節2023｜8月4日亞博館開鑼　一連四日派千份免費雪糕

暑假活動一浪接一浪！廠商會宣布將在8月4日至7日期間，於亞洲國際博覽館舉辦「第3屆工展會購物節」。現場設有6大展區、共有逾300個攤位，為入場市民提供大量娛樂表演活動外，亦有大量精選優惠產品，部分產品更低於一折；市民只需10元入場費，便可以可以喺購物節內大買特賣。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，今年購物節新設「為食•玩天地」展區，區內多個美食攤位和免費遊戲攤位；並透露廠商會將每日向入場人士派發1,000份免費雪糕，為市民消暑。

本屆工展會購物節設「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」等展區；提供不少精選優惠產品，如1蚊一條粟米、100元會場限量的健康品套裝等等。而今年新設的「為食•玩天地」展區內，設有20個美食攤位，銷售本地和來自世界各地的特色美食，同區亦設有多個免費遊戲攤位。現場亦設有夏威夷小結他、舞蹈等表演活動。遊人可以邊睇邊食邊玩。