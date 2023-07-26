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2023-07-26 15:51:16

工展會購物節2023｜8月4日亞博館開鑼　一連四日派千份免費雪糕

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工展會2023｜8月4日亞博館開鑼　一連四日派千份免費雪糕

工展會2023｜8月4日亞博館開鑼，一連四日派千份免費雪糕。(李朗僑攝)

暑假活動一浪接一浪！廠商會宣布將在8月4日至7日期間，於亞洲國際博覽館舉辦「第3屆工展會購物節」。現場設有6大展區、共有逾300個攤位，為入場市民提供大量娛樂表演活動外，亦有大量精選優惠產品，部分產品更低於一折；市民只需10元入場費，便可以可以喺購物節內大買特賣。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，今年購物節新設「為食•玩天地」展區，區內多個美食攤位和免費遊戲攤位；並透露廠商會將每日向入場人士派發1,000份免費雪糕，為市民消暑。

本屆工展會購物節設「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」等展區；提供不少精選優惠產品，如1蚊一條粟米、100元會場限量的健康品套裝等等。而今年新設的「為食•玩天地」展區內，設有20個美食攤位，銷售本地和來自世界各地的特色美食，同區亦設有多個免費遊戲攤位。現場亦設有夏威夷小結他、舞蹈等表演活動。遊人可以邊睇邊食邊玩。

大抽獎禮品包括雙人來回歐美機票

入場人士亦可以即場或透過工展會APP參與大抽獎，此外，凡以電子貨幣消費滿300元或以上，亦可以獲得額外抽奬機會，豐富禮品包括雙人來回香港至歐美加機票等，總值70萬元。至於免費雪糕，工展會APP會員只要到消暑站出示應用程式內的雪糕券即可得到一份雪糕，一日限量1,000份。

購物節期間設特別交通安排 

購物節期間設特別交通安排，主辦方將提供4接免費接駁巴士路線，來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲博覽館。另外，亦設免費東涌特快巴士X1，由東湧巴士總站(港鐵東涌站B出口)直達亞洲國際博覽館。市民亦可在機場快綫香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台使用八達通以60元換購即日來回博覽館站的車票；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為47元。

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