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2024-07-24 15:57:05

工展會購物節2024｜8.2亞博館舉行　每日首90入場者可獲190元福袋

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「第4屆工展會購物節」將於下周五起一連4日在亞博館舉行。(香港工展會fb圖)

「第4屆工展會購物節」將於下周五起一連4日在亞博館舉行。(香港工展會fb圖)

廠商會今(24日)宣布，「第4屆工展會購物節」將於下周五(8月2日)起一連4日在亞洲國際博覽館舉行。現場共有逾250個室內攤位，設有6大主題展區，當中會提供大量低於一折的精選產品，並設有電子消費及機票抽獎，每日首90名入場人士將獲贈價值190元的免費福袋，以慶祝廠商會成立90周年。

工展會購物節2024｜每日首90名入場人士將獲贈價值190元的免費福袋。(香港工展會fb圖)

工展會購物節2024｜每日首90名入場人士將獲贈價值190元的免費福袋。(香港工展會fb圖)

提供3條免費接駁巴士來往市區及會場

購物節的開放時間為早上10時半至晚上7時，8月5日當日則開至5點半，成人入場費10元。交通方面，舉辦期間，市民可使用八達通以60元或47元，購買即日來回博覽館站，抑或青衣站至博覽館站的車票，同時大會亦提供3條免費接駁巴士來往市區及會場。

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另外，場內還準備了多場舞台表演和工作坊，並增設遊戲區，擺放遊樂設施及攤位遊戲，讓家人們一同歡度暑假。廠商會副會長施榮恆表示，「第4屆工展會購物節」除了可滿足入場人士「掃平貨」、「歎美食」的需求，亦是一個親子好去處，呼籲市民屆時前來參與。

第4屆工展會購物節

  • 日期：2024年8月2至5日(星期五至一)
  • 地點：亞洲國際博覽館5及7號展館(東面入口)
  • 時間 ：2-4/8(10:30am – 7pm) ; 5/8 (10:30am – 5:30pm)
  • 費用：成人入場費10元
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