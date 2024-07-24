工展會購物節2024｜8.2亞博館舉行　每日首90入場者可獲190元福袋

廠商會今(24日)宣布，「第4屆工展會購物節」將於下周五(8月2日)起一連4日在亞洲國際博覽館舉行。現場共有逾250個室內攤位，設有6大主題展區，當中會提供大量低於一折的精選產品，並設有電子消費及機票抽獎，每日首90名入場人士將獲贈價值190元的免費福袋，以慶祝廠商會成立90周年。

提供3條免費接駁巴士來往市區及會場 購物節的開放時間為早上10時半至晚上7時，8月5日當日則開至5點半，成人入場費10元。交通方面，舉辦期間，市民可使用八達通以60元或47元，購買即日來回博覽館站，抑或青衣站至博覽館站的車票，同時大會亦提供3條免費接駁巴士來往市區及會場。