工展會購物節8月亞博館開鑼 1蚊搶臘腸福袋 10蚊鮑魚

第4屆工展會購物節於8月2至5日於亞洲國際博覽館舉行。場內有逾250個攤位，提供大量優惠及筍貨，除每日首90名入場人士可獲贈價值190元的福袋外，入場者亦有機會以1元購入值逾200元的舒痛膏，或值156元臘腸福袋。除大量優惠外，今年新增「Chill飲Chil食區」，並每日免費派30杯雞尾酒。主辦的廠商會預計今年有6萬入場人次，當中一成五為內地遊客，交易額約為6千萬元，入場人次及交易額與去年相若，希望吸引更多內地遊客。

第4屆工展會購物節共設6個展區，共逾250個攤位，場內提供「快閃」優惠，如以1元購入原價228元的舒痛膏；10元購入原價38元的6頭鮑魚；20元購入原價60元的豬腱湯，以及以3.7折入手燕窩，4,850元就可將原價13,160元的8兩燕窩收入囊中。另外，購物節亦會發售福袋，如1元將價值156元的臘腸福袋帶回家中。適逢廠商會90周年，購物節亦另設抽獎及有獎遊戲，獎品總值70萬；而每日首90名入場人士可獲贈價值190元的福袋。