工展會購物節8月亞博館開鑼 1蚊搶臘腸福袋 10蚊鮑魚

第4屆工展會購物節於8月2至5日於亞洲國際博覽館舉行。場內有逾250個攤位，提供大量優惠及筍貨，除每日首90名入場人士可獲贈價值190元的福袋外，入場者亦有機會以1元購入值逾200元的舒痛膏，或值156元臘腸福袋。除大量優惠外，今年新增「Chill飲Chil食區」，並每日免費派30杯雞尾酒。主辦的廠商會預計今年有6萬入場人次，當中一成五為內地遊客，交易額約為6千萬元，入場人次及交易額與去年相若，希望吸引更多內地遊客。
第4屆工展會購物節共設6個展區，共逾250個攤位，場內提供「快閃」優惠，如以1元購入原價228元的舒痛膏；10元購入原價38元的6頭鮑魚；20元購入原價60元的豬腱湯，以及以3.7折入手燕窩，4,850元就可將原價13,160元的8兩燕窩收入囊中。另外，購物節亦會發售福袋，如1元將價值156元的臘腸福袋帶回家中。適逢廠商會90周年，購物節亦另設抽獎及有獎遊戲，獎品總值70萬；而每日首90名入場人士可獲贈價值190元的福袋。
增「Chill飲Chil食區」邊品酒邊看展覽
購物節去年首設酒類飲品攤位，因反應良好，大會今年新增「Chill飲Chil食區」，新展區以酒吧布置為主題，為入場人士調配特色雞尾酒，每日亦會免費派發30杯雞尾酒。廠商會會長盧金榮昨稱，購物節選址在亞博館，鄰近機場及港珠澳大橋香港口岸，附近有不少景點，加上近日有更多內地城巿開放自由行，內地遊客免稅額增加；廠商會與旅行社合作，希望吸引珠三角地區遊客入場參觀。他形容購物節擁有「天時」和「地利」優勢，料可吸引更多遊客，今屆會續創佳績。
去年亦有參加購物節廣晶隆(香港)貿易有限公司代表楊駿軒指，預計今年銷情比去年升兩至三成。因亞博館鄰近機場及港珠澳大橋口岸，料可吸引東涌、珠海、澳門顧客，並預計有三成內地客。首次參加購物節的參展商兆利發展董事總經理陳俊培對銷情有信心，指活動配套、宣傳都做得不錯。他預計顧客大部分是本地客，適逢暑假相信多人入場。又指今年交通配套有所改善，要到達會場非難事。
去年有展商投訴購物節位處地點偏遠，入場人次及銷量遜預期。廠商會副會長兼展覽公司主席施榮恆指，今年將設3條免費接駁巴士路線來往荃灣、屯門及天水圍。持票者亦可免費搭東涌特快巴士X1，或於港鐵香港站、九龍站或博覽館站內的指定櫃枱用八達通以60元換購即日來回博覽館的機場快綫車票；來回青衣及博覽館站則47元。他稱，購物節不但可滿足「掃平貨」、「買美食」的需求，更是一個親子好去處。
購物節門票10元，小童、65歲或以上長者或殘疾人士免費。場內設有舞台表演及工作坊，進場則須另外報名及支付30元。