工展會閉幕 約130萬人次入場 廠商會：丁財兩旺

為期24天的工展會於昨晚圓滿結束，展期最後一天場內人流如鯽。各參展商戶把握時間「劈價」促銷，而市民則在最後階段入場「掃貨」；其中有市民大花3,000元提早辦年貨，稱今年產品價格較去年便宜，有展商就稱人流與去年相約。廠商會表示，今屆工展會人流不錯，預計整體入場人次有130萬，相信可達到預期的10億元整體銷售額，形容活動「丁財兩旺」，完全復常到疫情前水平。

昨天是工展會展展期的最後一天，各參展商戶把握最後時間，務求清走店內存貨。展商朗曼酒業(亞洲)總經理余衛甫表示，今年活動人流與去年相約，認為工展會的品牌有助吸引市民到場，加上攤檔位於近天后出入口，故人流相對不俗。他又提到，今年營業額下降一成，但仍優於預期，攤檔亦成功清貨。