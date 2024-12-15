工展會開幕第2日 受惠一簽多行 參展商不同優惠組合吸客

一年一度的工展會上周六開鑼，一連24日在銅鑼灣維園舉行，今年有逾400個參展商、合共900多個攤檔參與。今日(15日)天氣創下入冬最凍紀錄，但嚴寒天氣無阻市民的購買熱情，展場內擠得水洩不通。有參展商稱生意較去年好，亦瞄準「一簽多行」帶來的商機，推出不同的產品優惠。亦有參展商指，雖然北上消費成趨勢，但香港商品有品質保證，相信對內地旅客仍有叫座力，加上一簽多行政策，對生意仍有信心。

今日最低氣溫錄得13度，創下入冬以來的最低紀錄。惟寒天的天氣並無減低市民入場的意欲，下午大約兩時，入口附近的小食檔人頭湧湧，檔口之間的通道幾乎走不動。不少市民熟食檔前購買熱食「暖暖身」。除了熟食檔，售賣參茸海味的攤檔就最受市民歡迎。各個攤檔都使出「混身解數」，以福袋或者優惠價錢吸客，例如100元購買8罐鮑魚，或者200多元內含鮑魚和臘腸等產品的福袋。 海味店德興隆的負責人李小姐表示，目前所見，人流與去年相若，以首兩日的營業額計算，生意較去年多出兩成。她表示，今年公司推出各種優惠組合，例如100元8罐鮑魚，亦有200元8罐鮑魚，又以後者最受歡迎。李小姐指，預期一簽多行政策推行後，會有不少深圳旅客前來購物，而這兩天亦遇到不少專程來掃貨的內地旅客，故希望推出不同的產品優惠，「幫助一簽多行的朋友買到好抵的香港產品」。

趕上大熊貓熱潮 消費送小熊貓 主打電器與家品的昌興有限公司，今年更看準大熊貓熱潮，推出買產品送大熊貓的活動吸客。營業及市務部主管羅德謙表示，今年全港都有很多與熊貓相關的活動，希望支持政府，故把熊貓的概念帶入工展會。他指，公司除了特意訂製一隻大熊貓供市民拍照外，亦會有小熊貓公仔贈送予客人，客人只要消費一定金額，即可獲贈一隻。 現時港人流行北上消費，他認為，這是一個模式和趨勢，但也相信在國家政策的支持下，會有很多內地旅客前來香港購物，「例如一簽多行下，都見到很多內地旅客入場」。他指，香港最緊要是服務，希望以禮貌友善的服務態度，讓內地客人受到香港人的溫暖。 亦有烈酒參展商指，減烈酒稅後，吸引不少市民前來詢問，一些較為貴價的烈酒頗受歡迎。