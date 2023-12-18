工展會開鑼兩日人流暢旺 首准售酒類產品 酒商：客人反應意外地好

一年一度的工展會前日(16日)在維園開鑼。展會開幕後首兩日人流不俗，即使昨日日間氣溫一度跌至攝氏13度，亦無阻市民四處尋覓心頭好。有市民表示，場內人們不時會互相撞膊頭，但氣氛非常熱鬧，貨品種類繁多，花費了逾三千元購物。另外，今年首度有酒商參展，有酒商指，客人反應出乎意料地好，「每次都幾箱購入」，相信因工展會57年來首次有酒賣，感覺較新鮮。
第57屆工展會由本月16日起至下月8日展期共24日，分為10大專區，設逾900個攤位，超過400個展商參與，展期橫跨聖誕及元旦。首次參展工展會的酒商百利達國際集團負責人黃特平表示，銷情與人流均較預期好，「賣出的酒較預期多一倍」。他表示對未來銷情非常有信心，攤位內30元一杯酒更大受歡迎，直言估不到長者亦不覺重，會買一些回家，有些客人更是一次過購入幾箱。
另一個參展商集成國際海產負責人蔡先生則認為今年人流與去年相若，大會安排晚上7時後免費入場，暫未見人流因此明顯增多。另外，由於無消費券，市民消費較為保守，生意平平。但他認為談論營業額言之尚早，自己對未來的銷情仍是感到樂觀。
每年都來工展會的孔小姐，昨亦與家人買了健康小食和蝦片，共花費過千元。她指，場內商品價格「幾抵買」，又笑言自己會在展期最尾幾日，待參展商割價傾銷時重臨並大手掃貨；對展會首次有酒類產品出售，是今屆新賣點，家人孔先生表示，未有留意相關攤位，因對他而言「工展會吸引力唔係酒，係不同食品」。
黃先生則在工展會為心頭好大灑3,000元，其中最滿意的戰利品是價值過千元、體積頗大的「原隻宣威火腿」。黃先生笑言，「貪好玩又有型，所以咪買咗」，會先放在家中當擺設欣賞，至聖誕、新年後，分劏後與親戚分享。黃先生又提到，今年工展會頗擠擁，不時會與陌生人互相撞膊頭。