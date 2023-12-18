工展會開鑼兩日人流暢旺 首准售酒類產品 酒商：客人反應意外地好

一年一度的工展會前日(16日)在維園開鑼。展會開幕後首兩日人流不俗，即使昨日日間氣溫一度跌至攝氏13度，亦無阻市民四處尋覓心頭好。有市民表示，場內人們不時會互相撞膊頭，但氣氛非常熱鬧，貨品種類繁多，花費了逾三千元購物。另外，今年首度有酒商參展，有酒商指，客人反應出乎意料地好，「每次都幾箱購入」，相信因工展會57年來首次有酒賣，感覺較新鮮。

第57屆工展會由本月16日起至下月8日展期共24日，分為10大專區，設逾900個攤位，超過400個展商參與，展期橫跨聖誕及元旦。首次參展工展會的酒商百利達國際集團負責人黃特平表示，銷情與人流均較預期好，「賣出的酒較預期多一倍」。他表示對未來銷情非常有信心，攤位內30元一杯酒更大受歡迎，直言估不到長者亦不覺重，會買一些回家，有些客人更是一次過購入幾箱。