工展會2022｜周五開幕 身分證有「孖8」市民可抽福袋

第五十六屆工展會由周五起至明年元旦舉行，24天展期雲集426個展商、逾860個戶外攤位，廠商會指幾乎回復至疫情前水平，反映社會和商界也恢復信心。為慶祝廠商會88周年，除每年焦點廠商「1蚊優惠」外，更推出驚喜8重賞，包括身分證有8字指定相關特點，例如相連88數字、88歲等，即可參加獎賞，有機會贏得價值388元的福袋。廠商會又指，繼續以市民健康安全為首位，遵守疫苗通行證等防疫措施，跟隨政府指引持黃碼可入場，期望銷售額達至或超過去年的10億元。

今年工展會設有10個主題區，包括「香港玩具時代」，宣揚香港工業輝煌時代，於全盛時期更全球最大玩具出口地，當中設不同攤位，包括DIY、鐵皮、益智等主題攤位，讓入場人士懷緬過去。另有食品飲料、糧油麵食、蔘茸海味等可一如以往掃平貨，而生活用品展區，展商推出數百項優惠，當中不少得「1蚊產品」如紅燒元貝吉品鮑、鮑魚、鮑魚撈麵、淮山麵等。

身分證有兩個「8」字抽福袋

「廠商會88·驚喜8重賞」活動，在開幕日（9日）中午12時起，身分證有相連88數字、今年88歲（即1934年出生）、8月8日出生之香港永久居民，即可到工展會網站登記獎賞活動，有機會獲得價值388元的禮品福袋，總共有388件，先到先得。