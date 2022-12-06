工展會2022｜周五開幕 身分證有「孖8」市民可抽福袋

第五十六屆工展會由周五起至明年元旦舉行，24天展期雲集426個展商、逾860個戶外攤位，廠商會指幾乎回復至疫情前水平，反映社會和商界也恢復信心。為慶祝廠商會88周年，除每年焦點廠商「1蚊優惠」外，更推出驚喜8重賞，包括身分證有8字指定相關特點，例如相連88數字、88歲等，即可參加獎賞，有機會贏得價值388元的福袋。廠商會又指，繼續以市民健康安全為首位，遵守疫苗通行證等防疫措施，跟隨政府指引持黃碼可入場，期望銷售額達至或超過去年的10億元。
今年工展會設有10個主題區，包括「香港玩具時代」，宣揚香港工業輝煌時代，於全盛時期更全球最大玩具出口地，當中設不同攤位，包括DIY、鐵皮、益智等主題攤位，讓入場人士懷緬過去。另有食品飲料、糧油麵食、蔘茸海味等可一如以往掃平貨，而生活用品展區，展商推出數百項優惠，當中不少得「1蚊產品」如紅燒元貝吉品鮑、鮑魚、鮑魚撈麵、淮山麵等。
身分證有兩個「8」字抽福袋
「廠商會88·驚喜8重賞」活動，在開幕日（9日）中午12時起，身分證有相連88數字、今年88歲（即1934年出生）、8月8日出生之香港永久居民，即可到工展會網站登記獎賞活動，有機會獲得價值388元的禮品福袋，總共有388件，先到先得。
廠商會會長史立德指，工展會今年壓軸登場，展示社會各界苦盡甘來，在年底帶來歡樂，繼續步向復常。對於工展會繼續未能試食，他指曾爭取過，但理解政府保障市民，而這段時間疫情升溫，但提到過去展覽經驗顯示影響不大。副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，去年工展會銷售額達10億元，展示本港市場有韌力，工展會再登場展示「HK is back」。他認為，因「0+3」外遊市民始終屬少數，而且過去一樣有人外遊，又說展期廿多日，市民可旅遊返港後再入場購物。
廠商會去年開發工展會App，今年繼續改進服務，包括可預先購票。為推廣下載，首2萬名新登記會員可享免費入場，每日首1,000名購票入場人士，可獲精美禮品一份。App內更可參加幸運大激賞及終極大激賞，有機會贏取機票、家電等，總值12萬元。另有其他抽獎和打卡宣傳獎賞。
線上展期12月1日已開始
24天實體展更有一連串舞台表演，包括粵劇、武術、演奏等表演。工展會每日朝11晚8開放，入場券每張8元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費入場。市民除透過App賺票外，亦可以八達通購票入場。另外，今年工展會繼續線上線下舉行，而線上展期12月1日已經開始，逢周四有一折優惠、消費滿88元，可抽獎贏價值88元至388元福袋。
另外，史立德指，工展會有一定追隨者，所以對銷情有信心，但整體零售業仍然慘淡，認為仍需恢復中港通關，帶來遊客支撐業界，惟笑言要「睇天、睇疫情」，希望明年新年有機會有個「罅隙」，讓市民往來探親，對即將通關審慎樂觀。