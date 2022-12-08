工展會2022｜工展會明日開幕　廠商會：目標達10億元營業額

工展會明日在維園開幕，展期到明年元旦，今年場內繼續不設飲食。主辦的廠商會表示，今年設有超過860個攤位，十大展區的規模均回到疫情前水平，期望今年生意超越往年水平，目標達到10億元營業額。隨著政府放寬入境檢疫限制，黃碼人士亦可以進入工展會場內，人數限制為1.5萬人。廠商會副會長施榮恆預計，下午至晚上以及假期人流最多，市民可在大會網站查閱即時人數。他又期望，政府可放寬試飲試食，以及入場人數上限，估計屆時展會能增加一成營業額。



有參展商推出每日限量30份的5元罐頭鮑魚，市場部代表指，近月零售市道興旺，今年工展會橫跨多個節日假期，加上用八達通領取的尾期消費券即將發放，對銷情感樂觀。參展商期望銷售額有雙位數增長，又指會繼續以煮食示範，以氣味吸客，不擔心不設試食影響客人光顧意欲。