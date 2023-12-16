工展會2023｜今開幕設逾900攤位復辦美食區　即睇多款1蚊優惠及其他獎賞

一連24日的第57屆工展會今日(16日)在維園開幕，當中共分為10大專區，設有超過900個攤位，超過400個展商參與，展期橫跨聖誕到明年1月8日。 史立德：冀市民可在港盡情食買玩 廠商會會長史立德致辭時說，樂見今屆工展會完全回復至疫情前的盛況，參展攤位展現豐富和多元性，當中事隔4年復辦美食區，設有超過30個熟食攤位，並且首設酒精類飲品攤位，提供紅白酒、手工啤酒、日本威士忌和雞尾酒等，可以即場飲酒，部分產品以1折優惠價發售；大會亦設有禮品供市民抽獎，他相信市民不用北上消費，亦可以在港盡情食買玩，為市民和旅客帶來不一樣的工展會體驗。

工展會 2023 ｜「 1 蚊優惠」及其他獎賞 一如以往，今屆工展會亦有提供不少優惠商品，當中1蚊優惠包括「王朝無激素慢熬豬骨湯500ml」、「阿一『祿』福袋」、「濟眾堂百步追風活絡油36毫升」、「川御NMN18000+ 活心版30g」。 電子消費獎賞方面，於場內電子消費滿300港元可抽獎一次；600港元或以上可抽獎兩次。同時，工展會亦設置「工展每日開心賞」活動，憑消費指南內印有的「工展每日開心賞」抽獎券。填妥好個人資料，並放入抽獎箱，即可參加抽獎，每晚8時抽出3位幸運兒，免費進場之人士以4元購買工展會消費指南。(2023年12月23日、31日及2024年1月8日將在晚上7時抽獎)

打卡亦送有禮品贈送，方法如下：(Follow大會社交平台＞用指定濾鏡拍攝工展會的現場實景＞tag @hkbpe及Hashtag「#hkbpe」＞領取禮品) 工展會 2023 ｜地點、開放日期及時間 地點：香港銅鑼灣維多利亞公 園 日期：2023年12月16日至2024年1月8 日 開放時間 ： 2023 年12月16日至22日：上午11時至晚上9 時

2023 年12月23日至31日：上午11時至晚上10 時

2024 年1月1日至7日：上午11時至晚上9 時

2024 年1月8日：上午11時至晚上8 時 （注意：會場在每天結束前30分鐘停止參觀人士進場，最後一天提早至結束前1小時）